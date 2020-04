50 år med skovbørn, bål og rumlebus i Stenløse

Det startede som et forældreinitiativ i 1970, hvor en gruppe hjemmegående mødre med forkærlighed for natur og fællesskab oprettede en fast pasningsordning 3 dage om ugen. I 1998 var gruppen blevet til en mere formel organisation med åbning hver dag fra 8-14, 2 ansatte og fast base i Maglevad. Marts 2011 blev skovbørnehaven privat med egen bus, "Rumle". Åbningstiden var dengang som nu fra 7-17. I 2016 øges børnetallet fra 24 til 30 og 5 ansatte.

Egentlig skulle det store jubilæum fejres med stor fest i skoven for alle tidligere årgange, forældre, medarbejdere, borgmester osv. Men som så meget andet kom Covid-19 i vejen for et større arrangement d. 17. maj. Festen kommer forhåbentlig i kalenderen igen senere på året, men jubilæet markeres af skovbørnehaven selv i Ganløse Eged fredag den 1. maj.

"Vi kan næsten ikke fatte, at vores sted har været aktivt i 50 år. Det har naturligvis ændret og udviklet sig over tid, men filosofien er stadig den samme. Børn har godt af natur, åben himmel og prøve dem selv og deres motorik af. Vi har et fantastisk personale, som med hver deres ekspertise kan åbne børnenes verden for klatring, træværksted, bålmad, naturskattejagt, kreative sysler og meget mere. Hver dag bringer nye eventyr, når man har en bus og hele naturen som sin børnehave", fortæller Charlotte Jensen, leder i Stenløse Private Skovbørnehave.