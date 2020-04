44-årig sigtet: Kørte råddent og slog bilist

Det er tilsyneladende ikke forbeholdt unge mænd at køre råddent eller have problemer med at kontrollere temperamentet.

Da den 56-årige ved Veksø-krydset holdt for rødt nær den sorte bil, tog han kontakt til føreren for at påtale hans kørsel. Dette resulterede i, at den 56-årige fik et slag i ansigtet og fik beskadiget sine briller. Føreren af den sorte bil kørte herefter fra stedet.