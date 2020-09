32 er smittede med corona i kommunen: Tre daginstitutioner er ramt

Hen over weekenden er der konstateret tilfælde af Covid–19 i 3 af Egedal Kommunes daginstitutioner.

I Fantasihaven i Smørum er to medarbejdere testet positiv, den ene søndag, og den anden i dag, mandag. Der blev i går aftes ringet til alle forældre. Den videre kontaktanalyse gennemføres mandag. I Mælkebøtten i Smørum er endnu en medarbejder testet positiv for Covid 19. Medarbejderen sidst har været på arbejde fredag den 18. september.

Søndag aften er resten af institutionen og personalet sendt til test. Der er tidligere konstateret en smittet medarbejder, så en del af børnene har er allerede tidligere sendt hjem. I Børnehuset Bækkegården i område Stenløse er der et barn, som er konstateret positiv. Barnet var i institution fredag den 18. september. Her blev der sat et kontaktanalysearbejde i gang søndag, og forældrene er informeret direkte.