Iqra Amir , Emilie Jensen, Sofie Jørgensen og Marianna Diakite er blandt eleverne, der har deltaget i projektet.

1.g'erne finder på nye festligheder

1.g'erne på Egedal Gymnasium er blandt deltagerne i 'Fuld af liv'-konkurrencen, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag. Ny undersøgelse viser, at unge ønsker en ny festkultur

13. november 2020

Når unge begynder på en ungdomsuddannelse, sker der en markant udvikling i deres alkoholforbrug. 64 pct. af unge oplever nemlig, at deres alkoholforbrug stiger, når de skifter folkeskolen ud med en ungdomsuddannelse. Samtidig mener mere end halvdelen af de unge, at alkoholforbruget blandt unge i Danmark er for højt, og de ønsker således en ny og mere rummelig alkoholkultur, hvor der er plads til at drikke mindre. For at støtte danske unge i arbejdet mod en mere inkluderende festkultur afholder Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for sjette år i træk en filmkonkurrence, som 1.g'ere fra Egedal Gymnasium deltager i.

Her skal hele årgangen bruge én dag på at producere film, hvor de kommer med deres bud på, hvordan man skaber en festkultur, hvor høje promiller ikke er omdrejningspunktet. Eleverne på årgangen bliver delt op i mindre grupper som på billedet, hvor Julie Kirk Jensen, Iqra Amir , Emilie Jensen, Sofie Jørgensen og Marianna Diakite står klar med mobiltelefonerne.

"Vi håber, at konkurrencen kan bidrage til, at de unge forholder sig kritisk til festkulturen, og at de kan inspirere hinanden til at tænke fester på nye måder, hvor alkohol fylder lidt mindre, end det er tilfældet i dag. Måske bliver man faktisk sjovere og mere attraktiv at være sammen med, hvis man ikke drikker sig helt i hegnet," siger Søren Stokholm Thomsen, projektchef i TrygFonden.

Kreative film skal skabe ny festkultur

Frem til den 10. december afholdes der workshops for over 5.000 1.g-elever på 25 gymnasier rundt om i landet. Her skal eleverne prøve kræfter med at idéudvikle, skrive manuskript, tegne storyboard, filme og redigere en kort kampagnefilm på en mobil eller iPad. Eleverne bliver desuden klædt på med viden om unge og alkohol, som skal danne baggrund for filmenes handling.

»Vores undersøgelser viser, at unge oplever, at man skal drikke for at være en del af det sociale fællesskab. Men et stort flertal ønsker forandring. De vil gerne have en ny festkultur, hvor det er acceptabelt at sige 'nej tak' til alkohol, og seks ud af ti siger, at de ikke har behov for at drikke til fester for at have det sjovt med deres kammerater,« siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne 'Fuld af liv'.

Ifølge den netop offentliggjorte rapport "Unges alkoholvaner i Danmark 2019" mener 52 pct. af de unge, at hvis man ikke drikker, så er man ofte lidt uden for det sociale fællesskab til fester. 81 pct. ønsker en alkoholkultur, hvor alle accepterer et 'nej tak' til alkohol, og 59 pct. mener ikke, at de har behov for at drikke for at have det sjovt til fester.

pressemeddelelse