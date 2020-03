?Nogle af mine venner og jeg har aftalt, at vi ikke skal ses for ikke at komme til at videreføre smitten. Jeg går herhjemme med min mor og far. Det er selvfølgelig ensformigt og ikke så fedt som at gå i skole,? konstaterer Mette Rasmussen

18-årige Mette bliver hjemme: Savner kontakten med vennerne

Lokalavisen Egedal - 20. marts 2020 kl. 09:38 Af Anne Lønstrup

For 18-årige Mette Rasmussen er hverdagen skiftet fra masser af kontakt med vennerne på gymnasiet til stille dage i hjemmet med far og mor

Hvis de unge nogen steder i landet har været lidt langsomme til at opfatte corona-krisens alvor, så er det ikke på Egedal Gymnasium og HF. Faktisk har eleverne her fulgt godt med og blev tidligt bekymret over udviklingen, fortæller skolens elevrådsformand, 18-årige Mette Rasmussen.

"På mit gymnasium har eleverne været hurtige til at fange alvoren. Folk syntes, at vi skulle have lukket skolen ned før torsdag den 12. marts. Og nogen var meget imod, at der blev holdt morgensamling onsdag den 11. Min klasse skulle have været til Vietnam på studietur, og vi håbede bare, at det blev aflyst, fordi vi ikke havde lyst til at tage derud under de omstændigheder," siger Mette Rasmussen.

Sammen med vennerne har hun fulgt godt med i mediernes dækning, og mange er blevet bekymret over at se, hvordan flere steder rundt om i verden er blevet meget hårdt ramt af corona-epidemien.

"Min opfattelse er, at folk faktisk var mere bange, end hvad godt var i forhold til, hvad myndighederne anbefalede. Mange unge følger ret godt med i medierne - f.eks. via Instagram og Facebook. Men vi ser også TV-Avisen, og vi har jo set, hvor slemt det udviklede sig f.eks. i Italien," siger Mette Rasmussen.

Ensformige dage Hun fortæller, at risikoen kom tæt på, da en klassekammerats papfar kom hjem fra Ischgl i Østrig med symptomer på smitte.

"Min kammerat tog det meget seriøst og blev hjemme. I alt havde vi på gymnasiet tre elever i karantæne, og jeg synes, at de har taget det rigtig seriøst."

Her en uge efter at skolen lukkede ned, er en stille hverdag begyndt for Mette Rasmussen og hendes kammerater.

"Nogle af mine venner og jeg har aftalt, at vi ikke skal ses for ikke at komme til at videreføre smitten. Jeg går herhjemme med min mor og far. Det er selvfølgelig ensformigt og ikke så fedt som at gå i skole," konstaterer hun.

Hver dag er hun i kontakt med i hvert fald ti af sine venner over sociale medier.

"Det, jeg savner mest, er kontakten med andre mennesker. Det er helt afgørende for mig. Som elevrådsformand snakker jeg normalt med alle mulige i løbet af en dag, så det er mærkeligt ikke at have den menneskelige kontakt. Men vi er også enige om, at sådan er det bare."

Mette Rasmussen har kendskab til unge i København, som festede så sent som i weekenden.

"Men her ude på landet holder vi afstand. Der er nok tale om to forskellige mentaliteter," siger hun.