Artiklen: 18-årig kørte galt: Sigtet for spirituskørsel og under indflydelse af euforiserende stoffer

"Den unge mand blev sigtet for kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer samt spirituskørsel. Han blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, der skal afklare om og i hvilken grad han var spiritus- og stofpåvirket. Der er ingen meldinger om, at den 18-årige kom til skade ved færdselsuheldet," lyder det fra Nordsjællands Politi.