16-årig iværksætter: Fra bar væg til fyldt ordrebog

Han er bare 16 år, men alligevel er Frederik Jørgensens møbler så populære, at han har svært ved at følge med

Lokalavisen Egedal - 26. august 2020

Frederik Jørgensen, 16 år, kunne godt ønske sig, at der var flere timer i døgnet.

Han har nemlig så travlt i sit lille firma Frederik Joergensen Furniture, at det kan være svært at følge med, når han samtidig lige er startet i 1. g på Egedal Gymnasium.

Alligevel kunne han ikke ønske sig det anderledes.

"Det er faktisk blevet mit frirum, når jeg kan gå ned i kælderen og lave møbler," fortæller Frederik Jørgensen, som for tre år siden var træt af at gå med aviser:

"Min far havde netop dekoreret en stor, hvid kedelig væg med træ. Han spurgte mig, hvorfor jeg ikke stoppede med aviserne, og i stedet kom ned i kælderen, så han kunne oplære mig. Min far har altid været kreativ, så jeg sagde mit avisjob op, og hægtede mig på ham."

'Burned look' Lokalavisen møder familien Jørgensen hjemme på matriklen, hvor far og søns kreative evner ikke er til at overse.

Overalt i hjemmet finder man hylder, borde, knager og andre hjemmelavede møbler i indretningen. Fælles for det altsammen er, at det fremstår i varme træfarver med patina. Selv kalder de det for 'burned look'.

"Hele vores hjem er et, stort showroom;" siger Frederik og smiler.

Han fortæller, at der først for alvor kom gang i firmaet, da hans søster Emilia kom ind i billedet.

Sociale medier Hun er ifølge resten af familien rigtig dygtig på sociale medier som Instagram og Facebook, så ret hurtigt begyndte hun at lægge billeder op af sin brors ting. Og det var noget, som for alvor satte skub i forretningen.

"Det var fedt, da jeg begyndte at tjene penge, på de ideer jeg fik. Det startede jo for sjov og helt amatøragtigt, men pludselig eskalerede det," fortæller Frederik.

Søsteren Emilia smiler:

"I starten var jeg da misundelig på Frederik, fordi han kunne tjene penge på den måde, mens jeg måtte sidde ved kassen i Fakta."

Frederik svarer, at selvom det er hans firma, så er Emilia uundværlig i processen. De er med andre ord rigtig gode til at arbejde sammen:

"Jeg får ideerne, og udvikler dem i et tegneprogram. Bagefter går jeg ned i kælderen, hvor jeg laver møblerne. Og så overtager min søster og maler dem, og laver opslag på de sociale medier."

Firmaet er et frirum Men det er ikke bare købelystne kunder, fortrinsvis kvinder med hang til indretning, som henvender sig til søskendeparret.

Der er nemlig også flere forretningsdrivende, der gerne vil føje Frederiks møbler til resten af sortimentet. En af dem er Bohn & Hoel fra fitnessklubben Aerobicgården i Frederikssund. Her kan man nu finde flere af Frederiks møbler i indehaver Kirsten Hoels shop på Elsenbakken i Frederikssund.

"Det er en gave, at kunne det de gør. Det forsøger vi at fortælle vores børn," siger Frederik og Emilias far og fortsætter:

"Vi synes, det er rigtig skægt. Tænk at kunne stå herhjemme, og bare skulle ned ad trappen, måske tænde for musikken og tage noget kaffe med ned, og så står de dernede og hygger sig med at lave møbler." Han tilføjer:

"Og så er der en rigtig god uddannelse i, at have med mennesker at gøre. Frederik lærer både at sælge, producere, udvikle og lave regnskaber. Han kommer igennem hele processen."

Frederik fortæller, at det da heller ikke har skortet på tilbud om læreplads.

"Jeg har fået fire-fem tilbud fra forskellige tømrerfirmaeer. Men jeg har det fint med, at møblerne er mit frirum mellem skolen, kammeraterne og fodbolden."