16-årig i grundlovsforhør: Sigtet for røveri på Ølstykke Station

En 16-årig ung mand sidder netop nu i grundlovsforhør i Retten i Hillerød. Han er sigtet for et røveri på Ølstykke Station mod en jævnaldrende mand

I disse minutter sidder en 16-årig ung mand i grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

Han er sigtet for røveri mod en 16-årig mand. Det oplyser pressevagten hos Nordsjællands Politi over for Lokalavisen Egedal.

Røveriet fandt sted mandag den 10. februar klokken 20.40 på Ølstykke Station, hvor den 16-årige formodede gerningsmand og en p.t ikke identificeret med-gerningsmand truede en jævnaldrende ung mand.

"De truede ham til at udlevere sin jakke og airpods - ellers ville han få tæsk," lyder det fra pressevagten hos Nordsjællands Politi.

Vi følger sagen