Ebbe Skjalmssøn gruppen fra Ganløse har tidligere markeret sig med en demonstration foran Egedal Rpdhus. Nu er de så småt på plads på Viggatorp, hvor kommunen har købt en spejderhytte til dem. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 120.000 kroner er på vej til de lokale spejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

120.000 kroner er på vej til de lokale spejdere

Ganløse-spejderne får penge til et opbevaringsskur, et raftestativ og en omlægning den nuværende grus-indkørsel

Lokalavisen Egedal - 09. september 2020 kl. 06:34 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ebbe Skjalmssøn-spejdergruppen i Ganløse er så småt ved at være på plads i de nye rammer på Viggatorp i udkanten af skoven ved Farumvej.

Men spejderne, der tidligere på året måtte forlade Liselund-bygningen i hjertet af Ganløse, er dog ramt af nogle omkostningstunge udfordringer i forbindelse med flytningen, som de i øvrigt selv varetager sammen med en klargøring af både grunden og hytten.

Derfor vækker det med garanti stor glæde blandt de lokale spejdere, at Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune netop har givet grønt lys til en bevilling på 120.000 kroner.

"Det skulle vi ikke bruge mange sekunder på at sige ja til. Der var bred enighed om at give denne støtte, og vi holder det indenfor den frigivne 2020-ramme," lyder det fra Charlotte Haagendrup (C), formand for udvalget.

Pengene skal bruges på en etablering af et opbevaringsskur til gruppens hyppigt anvendte materiale, ligesom et raftestativ enten skal flyttes eller erstattes af et nyt.

Endelig skal beløbet gå til en omlægning af den nuværende grusindkørsel til "kiss and ride" til afhjælpning af trafikken i området.

Ønsker et shelter De 120.000 kroner til udgifter, som er forbundet med flytning og ibrugtagning, forventes at at dække omkostninger til de nævnte aktiviteter. Hvis omkostningerne til de tre aktiviteter bliver mindre end beregnet, blandt andet såfremt spejdergruppen bidrager med frivillig arbejdskraft til etablering af én eller flere aktiviteter, kan et eventuelt restbudget anvendes til etablering af shelter.

Det er nemlig spejdergruppens ønske, at de to nuværende rum på Viggatorp 8 kan omdannes til et patruljerum, så et shelter kan opføres på grunden som erstatning for det tredje grupperum.

"De er kommet med nogle konkrete ønsker, så de hurtigst muligt kan komme helt på plads på Viggatorp. Vi har valgt at være imødekommende, og så er det vores håb, at pengene rækker til deres ønsker," siger Charlotte Haagendrup, der forestiller sig, at spejdergruppen fra Ganløse er oppe at køre i den hytte, som Egedal Kommune købte af FDF-Spejderne tidligere på året.

"De overtog hytten umiddelbart før sommerferien, så de skulle være i fuld gang derude," siger Charlotte Haagendrup om Viggatorp-placeringen, der ligger cirka tre kilometer fra Ganløse - med en cykelsti til og fra hytten.