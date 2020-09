Se billedserie Fotograf Christina Rex står bag billederne i årskalenderen Calendar Girls Denmark, og optræder selv på kalenderens bagside. Foto: Christina Rex.

12 stærke kvinder smider det meste for en god sag

Carole Bergh har søsat projektet Calendar Girls Denmark, der støtter kampen mod kræft. Blandt dem, der har gjort projektet muligt, er Clinique La Vie og Ølstykke-fotografen Christina Rex

Lokalavisen Egedal - 30. september 2020 kl. 08:09 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Danskernes engagement i at støtte Kræftens Bekæmpelse er stor. Det er uanset, om det drejer sig om indsamlinger til Lyserød Lørdag, Knæk Cancer eller noget helt tredje.

Faktum er, at siden TV 2 og Kræftens Bekæmpelse for første gang i 2012 gennemførte Knæk Cancer, der kulminerer i uge 43 med et stort live-show i tv, er støtten til den vigtige sag kun gået en vej, opad.

Carole Bergh er en af dem, som støtter Knæk Cancer. På sin egen måde vel at mærke:

Hun har søsat projektet Calender Girls Denmark, som er en årskalender, som støtter Knæk Cancer 2020. Sammen med 11 andre stærke kvinder, medvirker hun letpåklædt i kalenderen. Således pryder Carole Bergh kalenderen for december måned til næste år.

"Inspireret af filmen Calendar Girls med Helen Mirren i hovedrollen, fandt jeg på, at jeg ville finde nogle skønne, modne kvinder i alderen halvtreds plus, som havde mistet et familiemedlem til cancer, eller som selv havde oplevet sygdommen på egen krop," har Carole Bergh tidligere fortalt til Lokalavisen.

Ølstykke-fotografen Christina Rex har taget billederne til kalenderen.

"Da Carole kom til mig, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skulle være med til projektet. Til oktober er det fire år siden, jeg mistede min far til cancer. Han døde, netop som Knæk Cancer rullede over skærmen. Efterfølgende har jeg næsten ikke kunnet holde ud at høre ordet Knæk Cancer," fortæller Christina Rex og fortsætter:

"Så det har været virkelig helende for mig at kunne bidrage positivt til projektet. Samtidig var det vigtigt for mig at vise 12 stærke kvinder, ikke at udstille dem. At blive fotograferet kan give en et kæmpe selværdsboost, så man som kvinde føler sig smuk, sej og stærk. Det kan godt være, der er en lille delle og nogle strækmærker hist og her, men det er sejt, hvis man kan smile ad sin lille delle og stå ved det og sige, 'sådan er jeg'."

Kampen mod kræft Årskalenderen er blevet større, end nogle af de involverede kvinder i deres vildeste fantasi havde turde drømme om.

"Det er så vildt," siger Carole Bergh og fortsætter:

"Jeg har lige solgt 100 kalendere til Dansk Sejl- og Motor i Brøndby. Først troede jeg det var en tastefejl." Carole Bergh smiler.

"Indtil videre har vi indsamlet 60.000 kroner, og vi er kun lige startet. Halvdelen af pengene er kommet ind via donationer. Nogle køber en enkelt kalender til 175 kroner, men så giver de 200 eller 300 kroner. Jeg er så overvældet, af al den opbakning vi har fået fra alle sider," siger Carole Bergh.

Med det mener hun blandt andet de erhvervsdrivende fra nær og fjern, som fra starten sagde ja til at støtte projektet. Det være sig Grafisk Trykcenter i Esbjerg, Ølstykke-fotografen Christina Rex, som har støttet projektet 100 procent. Frisørerne Anne-Marie Mikkelsen fra Solrød og Gitte Ask fra Lynge, som donerede deres timer på at sætte hår, inden de 12 kvinder skulle fotograferes, og Clinique La Vie i Ølstykke som har lagt make-uppen.

"Det gør mig glad, så jeg får lyst til at gøre det igen til næste år. Nu har jeg lært af mine begynderfejl, og jeg har fået endnu flere ideer til, hvordan man kan støtte Knæk Cancer," siger Carole Bergh.

Fakta Fotograf Christina Rex åbner sit fotostudie på Ørnebjergvej 1 i Ølstykke, hvor hun holder pop up shops med nogle af de medvirkende fra årskalenderen Calendar Girls Denmark.

Det sker fredag den 9. oktober klokken 15-17 og torsdag den 15.oktober klokken 15-17.

Man kan også bestille kalenderen i Facebook gruppen - Calendar Girls Denmark - Knæk Cancer 2020.

Alle pengene fra kalenderen går ubeskåret til Knæk Cancer.