Se billedserie Stig Bundgaard (i midten) og Alfred Rasmussen (yderst til højre) overrækker her de mange støtte-underskrifter til Egedal-borgmester Karsten Søndergaard. Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: 1111 underskrifter støtter bevarelse af lokalt åløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1111 underskrifter støtter bevarelse af lokalt åløb

Foreningen "Bevar Stenløse Å" afleverede tirsdag en stor mængde underskrifter til Egedal-borgmester Karsten Søndergaard

Lokalavisen Egedal - 21. oktober 2020 kl. 08:06 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Der er stor opbakning til at bevare Stenløse Å i sin nuværende form gennem byens centrum.

Tirsdag formiddag troppede Stig Bundgaard og Alfred Rasmussen, formand og næstformand for støtteforeningen "Bevar Stenløse Å", op på Egedal Rådhus for at aflevere hele 1111 underskrifter til borgmester Karsten Søndergaard.

De mange underskrifter kommer fra lokale borgere, som klart og tydeligt opfordrer Egedal Kommune og spildevandsselskabet Novafos til at droppe planerne om at omlægge og rørlægge Stenløse Å i forbindelse med klimatilpasningen af Stenløse By.

"At vi står her med 1111 underskrifter siger lidt om den generelle holdning i lokalområdet. Vi er rigtig mange, som er klar til at kæmpe for Stenløse Å. Det har vi været fra starten, og det har vi tænkt os at blive ved med," siger Stig Bundgaard og Alfred Rasmussen til Lokalavisen Egedal.

Det var egentlig planen, at de mange underskrifter skulle afleveres efter sommerferien, men så blev samarbejdet mellem Novafos og den såkaldte følgegruppe sat i bero, hvilket forsinkede afleveringen.

Kan forstå borgerne Tirsdag nåede underskrifterne dog langt om længe frem til Karsten Søndergaard, som tog sig tid til at drøfte sagen med Stig Bundgaard og Alfred Rasmussen.

"Jeg kan godt forstå, at borgerne finder det vigtigt at bevare Stenløse Å, men det er også vigtigt at huske på, at vi ikke har besluttet noget endnu. Det skal først i høring, hvor alle kan komme med deres indspark," lyder det fra Egedals borgmester.

Det er ikke mange uger siden, at Novafos afleverede en revideret miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse by til Egedal Kommune. Rapporten præsenterer fire nye løsningsforslag for åen.

Ét af forslagene går på at flytte åen øst for Stenløse by og føre regnvandet gennem byen i en regnvandsledning under jorden, mens et andet forslag byder på en bevarelse af åen, hvor regnvandet føres i en regnvandsledning under åen.

"Vi har ikke en interesse i at lave noget, som vil komme borgerne til skade. Tværtimod har vi en fælles interesse i at skabe en å i en god økologisk tilstand og balance, og så skal vi naturligvis forhindre oversvømmelser. Nu står vi med fire konkrete forslag og udspil, som vi skal kigge på og undersøge nærmere. Det handler også om at se på, hvad der er realistisk at gennemføre, men vi håber på en fælles løsning, der gør alle glade," siger Karsten Søndergaard.

Stig Bundgaard og Alfred Rasmussen, der også repræsenterer henholdsvis Bauneholm Grundejerforening og Grundejerforeningen Sandal, mener stadig, at Novafos og Egedal Kommune skylder svar på en række spørgsmål.

Mangler svar "Det er fint nok, at den nye miljøkonsekvensrapport spiller ud med fire konkrete forslag, men rapporten svarer ikke på vores spørgsmål i forhold til afløb, biodiversitet og økonomi. For os er det meget afgørende, at Novafos kommer et spadestik dybere og undersøger tingene nærmere," siger Stig Bundgaard og Alfred Rasmussen, som har et klart ønske for den videre proces.

"Lad os nu komme i direkte dialog med politikerne, som i sidste ende skal træffe beslutningerne," siger de.