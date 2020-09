Hverdagscykling gør en stor forskel for børns sundhed og trivsel. Derfor er Egedal Kommune igen i år med i Alle Børn Cykler, en kampagne, som Cyklistforbundet står bag. Pressefoto

1000 Egedal-elever dyster om flest cykeldage

De næste to uger vil over 1.000 elever fra 0. til 9. klasse dyste om at cykle flest dage til skole og i fritiden, mens målrettede undervisningsmaterialer sætter cyklen på skemaet i skoletiden

Lokalavisen Egedal - 03. september 2020

I Egedal deltager 48 klasser med i alt 1.062 elever fra fire skoler de næste to uger i kampagnen "Alle Børn Cykler" og er dermed blandt de over 100.000 skoleelever på landsplan, som forventes at cykle med i år.

"Fysisk aktivitet er vigtig for elevernes sundhed, og vi ved, at det giver bedre trivsel og forbedrer deres faglige kunnen. Skolen er oplagt som ramme til at få flere børn til at bevæge sig i hverdagen, uanset om det er før, i eller efter skoletid, og derfor bakker vi op om, at så mange børn som muligt cykler med, siger Lone Kvist, centerchef for Skole og Dagtilbud.

Hun opfordrer også forældre til at bakke op om deres børns cykling og hjælpe dem til at cykle så meget som muligt under kampagnen. Forældre spiller nemlig en vigtig rolle i at gøre børn og unge til trygge og glade cyklister.

"Børn cykler, når voksne giver dem muligheden, så selvfølgelig skal vi hjælpe børn til at opnå de mange sundhedsfordele, som ligger i hverdagscykling," siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam.

Sideløbende med cykeldysten kan eleverne arbejde i undervisningen med cyklen i centrum og bl.a. prøve kræfter med cykelinnovation og give deres bud på, hvordan en cykelvenlig skole eller fremtidens cykelby skal se ud. Kampagnen afsluttes bl.a. med kåring af årets vinderklasser, som vinder cykler til hele klassen og deres lærer, og Årets Børnecyklist. Måske bliver der Egedal-elever blandt vinderne?

Egedal ligger højt Målinger og vurderinger foretaget af COWI gennem flere år slår fast, at Alle Børn Cykler gør en forskel: Flere elever cykler under kampagnen, mange cykler mere end normalt, og flere holder også efterfølgende fast i cyklen.

Egedal Kommune er i forvejen blandt de 10 kommuner, der klarer sig bedst på sundhedsområdet.

"Rigtig mange forældre giver deres børn gode og sunde vaner med på vejen, og det er Alle Børn Cykler med til at bakke op om," siger Lone Kvist.

pressemeddelelse