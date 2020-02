10 minutters drift på Egedals stationer: DSB holder døren på klem for Kildedal

Pendlerne må ofte opleve ventetider på op til 18 minutter mellem togene på EGedals stationer. Det bliver der nu lavet om på med en reel 10-minutters drift.

Mens de lokale pendlere kan se frem til en reel 10-minutters drift på Egedals stationer, så er DSB åben overfor samme service på Kildedal Station, når området bliver yderligere udviklet

Lokalavisen Egedal - 10. februar 2020 Af Kenneth Tanzer

Der er ikke noget at sige til, at DSB's "2021 Køreplan" vækker stor begejstring i Egedal Kommune.

Som tidligere omtalt, så byder oplægget nemlig på en fremtidig 10-minutters drift på Egedals stationer - en stor forbedring i forhold til den nuværende køreplan, hvor pendlerne ofte oplever ventetider på op til 18 minutter mellem togene, som kører forskudt.

Men det er ikke kun stationerne Ølstykke, Stenløse, Egedal og Veksø, som bliver tildelt en 10-minutters drift. Også pendlere og brugere af Kildedal Station kan efter alt at dømme se frem til en 10-minutters drift - dog ikke i den nærmeste fremtid.

"I DSB's nye køreplan lægges der op til, at Vinge og Kildedal får 20 minutters drift, idet togene stopper skiftevis på Vinge og Kildedal Station, men på baggrund af udbygningsplanerne ved Kildedal, har DSB samtidig lagt op til, at der kan indføres 10-minutters drift på Kildedal, når området er yderligere udviklet, Vi er godt tilfredse med løsningen, og det er glædeligt, at DSB er åben overfor fremtidig 10 minutters drift på Kildedal, når området udvikler sig," skriver administrationen i Egedal Kommune.

Hos Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune havde man i sidste uge sagen på sin dagsorden. Her blev den nye køreplan taget til efterretning, og udvalgsformand Bo Vesth (V) glæder sig over, at DSB holder en dør på klem på Kildedal Station.

Positivt "Vi har været i dialog med DSB angående Kildedal Station og passagertallet. Det er meget tilfredsstillende, at der ikke er planer om at lukke stationen, og det er også glædeligt, at DSB har lyttet til vores ønsker for Kildedal Station. Vi har fremlagt vores nuværende planer for hele Kildedal-området til DSB, og når man samtidig kombinerer det med Ballerup Kommunes udviklingsplaner for området, så kan der være basis for en 10-minutters drift på Kildedal Station. Derfor er det positivt, at DSB har den tilgang, som de har," siger Bo Vesth til Lokalavisen Egedal.

De planer, som er i støbeskeen for det store Kildedal-område, er alt lige fra boliger til et hotel-projekt og et DBU-træningsanlæg. Mest oplagt er dog det seneste projekt, nemlig opførelsen af et stort arresthus.

"Uanset kommende udviklingsplaner i området, så skal man også huske på, at der er pendlere, som i dag bruger Kildedal Station. De skal stadig betjenes," siger Bo Vesth

Den nye DSB-køreplan vil træde i kraft december 2020.