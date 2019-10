Se billedserie Jeg håber, det bliver lidt mere intimt og trygt, fordi holdet er mindre end ellers, siger sognepræst i Køge Kirke Signe Asbirk om de nye yogahold i kirken for unge mellem 15-25 år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Yoga i kirken skal give de unge pause fra præstationsræs

LørdagsAvisen - 11. oktober 2019

Typisk er det at knæle den eneste aktive øvelse, der foregår ved alteret i kirken, men i Køge Kirke tages alteret også i brug til udstrækning, meditation og solhilsner. I omkring et år har der været kirkeyoga i Køge Kirke - et så populært tilbud, at også alterområdet nogle gange må tages i brug, når de mange fremmødte skal finde en plads i kirken at sprede sin yogamåtte.

Nu laver kirken et yogatilbud specifikt for unge mellem 15-25 år. Fra torsdag den 24. oktober og fire uger frem løber dette tilbud.

"Jeg håber, det bliver lidt mere intimt og trygt, fordi holdet er mindre end ellers", siger sognepræst Signe Asbirk, der sammen med yogainstruktør Henriette Lind står for yogatimerne. Et af formålene med at lave kirkeyoga for de unge, er at tilbyde dem et sted, hvor man ikke skal præstere eller være perfekt - noget der ellers i høj grad kan presse de unge i hverdagen, mener sognepræsten.

"Det skal være et rum, hvor man ikke behøver at præstere. Det handler ikke om at gøre og handle, men om at være. Vi er ikke perfekte - det er der ingen, der er, men vi er gode nok, som vi er," siger sognepræsten, der mener at både yoga og kristendommen deler denne overbevisning.

"En ny trivselsundersøgelse blandt de unge på gymnasielle uddannelser viser, at 70 procent af pigerne ofte eller meget ofte føler sig pressede. Det gælder for 50 procent af drengene. Der sker meget i gymnasieårene. Man skal finde ind i helt nye fællesskaber og tackle det faglige samtidigt," siger Signe Asbirk. Hun mener, at yoga-stillingen 'dødemandsstillingen', hvor man bare ligger fladt på ryggen og slapper af, er en af de sværeste.

"Noget af det sværeste i dag er at slippe kontrollen og give sig selv lov til bare at være. Vi er vant til at være noget i kraft af de ting, vi gør", siger Signe Asbirk.

Selvom yoga stammer fra østlige religioner, kan yoga sagtens forenes med folkekirken og kristendommen, mener sognepræsten.

"Jeg tror, det er de færreste i dag, der praktiserer yoga, fordi de er religiøse. I kirken kan yoga give anledning til et stille nærvær med det, der er større end en selv", siger Signe Asbirk.

De to verdener forenes i kirken under yogatimerne, der indledes med bedeslag i kirkeklokkerne, som man kender det fra gudstjenester, alt imens yoga-musikken forsigtigt strømmer ud af kirkens højttalere.

Signe Asbirk starter med at præsentere et tema for dagen, der både understøttes i yoga-filosofi og kristendommen, inden Henriette Lind starter med at instruere deltagerne igennem yoga-øvelserne.

"Vi har for eksempel haft kærlighed som tema, hvor jeg starter med at tale om kærlighed og læser et bibelvers op med relation til det. Under yoga-øvelserne havde Henriette fokus på at lave øvelser, der åbner op i området omkring hjertet og laver stræk over brystet," fortæller Signe Asbirk.

Og timerne afsluttes, som de starter: Med rod i både yogaen og kristendommen lyder der nemlig henholdsvis fra Henriette Lind og Signe Asbirk et "Namaste" og "Må herren Gud være med dig".

Det er gratis at deltage i yoga-timerne. Man tilmelder sig et samlet forløb på med yoga hver torsdag imellem den 24. oktober og 21. november. Tilmelding sker hos Signe Asbirk på enten sia@km.dk eller på telefon 24855055.