Anja Jensen (th.) og Lisbeth Hansen (tv.), Wunderwear Køge.

Wunderwear: En hverdag med ledelse og lingeri

LørdagsAvisen - 12. marts 2018 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som forberedelse til at udnævne Anja Jensen som assisterende butikschef pr. 1. marts sendte hendes chef, Lisbeth Hansen i Wunderwear i Jernbanegade, hende på grundlæggende lederuddannelse på Kursuscentret KHS.

"Anja har været ansat tre år i butikken, og jeg har planer om, at hun skal indtage en lederstilling på den lange bane. For at klæde hende på til den nye ledelsesfunktion, så valgte jeg at sende hende på den grundlæggende lederuddannelse på Kursuscentret KHS," fortæller Lisbeth Hansen, som er indehaver af Wunderwear i Jernbanegade i Køge.

"Jeg havde først kig på lederuddannelse i Detail Danmark-regi, men så opdagede vi at et tilsvarende tilbud kunne fås tæt på i Kursuscentret KHS. Jeg har i al den tid Anja har været på forløbet, fulgt med på sidelinjen, og vi er glade for hun tog forløbet i Køge, for her har Anja mødt andre ledere og ledere in spe fra forskellige brancher, så det er blevet tydeligt, at ledelse er en faglig disciplin," siger Lisbeth Hansen.

Med i praksis

"Det har givet stor mening at gå på den grundlæggende lederuddannelse," siger Anja Jensen. "Jeg er hver gang kommet hjem med nye værktøjer, som jeg har drøftet med Lisbeth og vores kollegaer. Jeg har fået mange a-ha oplevelser - både nu og her, men også i relation til andre oplevelser, jeg har haft i min tid i detail."

Anja Jensen har til inspiration sat slides fra den grundlæggende lederuddannelse som inspiration på opslagstavlen i baglokalet. På den måde bliver hun selv mindet om ting, hun har lært - og det kan inspirere de andre i butikken.

"Vi er en lille virksomhed, som hurtig kan blive sårbar, så især råd om stresshåndtering, og budskaber om at passe på os selv og hinanden for at undgå stress har vi taget til os. Ligeledes er kommunikation vigtig - den måde, vi taler indbyrdes - og med kunder," fortæller Anja Jensen.

"Baggrunden for at gøre Anja i stilling som assisterende butikschef er for at give mig selv en anderledes tilbagetrukken opgave med fokus på andre dele af driften. Jeg har været selvstændig i detail i 30 år - og det har min mand også, og nu er det tid til at prioritere anderledes. Med Anja ved siden af, vil jeg også kunne begynde at holde min fridag hellig, og det vil jeg se frem til," smiler Lisbeth Hansen, som med butik gennem 22 år i Køge midtby har oplevet en del fra tiden med Knickerbox til etableringen af Strædet for enden af Jernbanegade.

