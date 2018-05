Workshop: Tips og inspiration til sæsonens hjemmedyrkning

Efter en kold vinter er jorden igen ved at være blød, og det er tid til at sætte gang i sæsonens hjemmedyrkning. Her er der masser tips at hente, når Køge Kyst og naturvejleder Henrik Lerdorf inviterer alle interesserede til forårsworkshop i Opdagelsen. Det sker under overskriften "Godt med grønt", hvor der især er fokus på grøntsager, der egner sig godt til de danske haver.