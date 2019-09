Wika Meny i Køge er i gang med billetsalg til årets store vinfestival

Chef for Wika Menys vinafdeling, Mogens Hvid er igen klar med en vinfestival, der ifølge ham selv, overgår alle tidligere år. Her med kataloget på hele 32 sider med ikke færre end 104 forskellige vine.

LørdagsAvisen - 06. september 2019 kl. 10:19 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg synes faktisk vi skal "tage ham på ordet", den gode hr. Hvid i Wika Menys vinafdeling, for endnu engang lover han, at det bliver "aldrig større!", for året efter så alligevel at overgå sig selv. Men endnu engang har han "lagt hovedet på blokken"...- jeg lover jer, det bliver i hvert fald den både største og bedste vinfest vi har haft.

"Vi har godt nok færre leverandører med denne gang, men alligevel har vi mange flere vine, og i en kvalitet, som man aldrig har set før samlet på et sted," forsikrer Mogens Hvid, som forklarer årsagen til, at der i år er 7 leverandører med, mod 11 i 2018, med at en leverandør som "Down Under" står for ikke færre end 1/3 af de 104 vine, der præsenteres over de 4 dage, som festivalen varer, nemlig fra og med mandag den 30.september til og med torsdag den 3. oktober.

Og når først han er kommet i gang med at fortælle om alle de fortræffelig víne, som der både kan smages på og købes til vinfestivalen (senere levering), så er han ikke til at stoppe. Peter Sisseck, der bl.la. står bag den verdensberømte Pingus vin hører absolut til en de de producenter, som Mogens Hvid omtaler gang på gang, og det skyldes, at han leverer mange andre topvine, end lige netop Pingus.

I Wika Meny får man bl.a. muligheden for at opleve en vin som La Fleur De Rocheyron 2011, Merlot fra Bordeaux. Peter Sisseck er mest kendt for sine spanske vine, men her viser han, at han også har gjort sit indtog i Frankrig til en sandt triumftog. Vinen kan erhverves til ½ pris, nemlig kr. 399,- pr.flaske. Det er en vin, som aldrig tidligere har været i et supermarked, og den kommer det heller aldrig igen...ifølge Mogens Hvid.

Uhørt er det også, at man kan få Chateau neuf du Pape i både rød- og hvidvin i original trækasse.

Der er spændende Sauterner på programmet, de helt store spanske vine, og som et af de helt store "scoop" kan nævnes Sardon de Duero, der er aldret i franske egefade. Mogens Hvid har købt hele restlageret, og kan derfor sælge den til en helt fantastisk pris på kr. 499,- for en kasse med 6 stk. Normalpris er kr. 900,- for en kasse.

Nu er nogle af topnumrene fremhævet, men der er også masser af vine til os, der bare vil have et godt glas engang imellem til en langt lavere pris. Der er gode priser på de sydafrikanske vine, og det er også værd at nævne, at det bedste tyske vinhus, Rheingau er repræsenteret med nogle lækre vine fra huset August Kesseler.

Der er kommet ny ledelse i både Wika Menys slagter- og delikatesseafdelinger, og det får man masser af smagsprøver på alle fire aftener.

"Der er ingen grund til at spise hjemmefra," siger Mogens Hvid. "Der er så meget lækkert at smage på ved siden af vinen, så man kommer ikke til at gå hverken sulten eller tørstig i seng."

Der er også konkurrencer hver dag, og en samlet hovedkonkurrence om et ophold på Fakkegaarden til en værdi af kr. 3.500,-, sponsoreret af Down Under, og fra Laudrup Vine er der 2x2 billetter til en eksklusiv vinmiddag, til en samlet værdi af kr. 4.000,- Novin er sponsor for 4x6 liter Zeni Costalago i eksklusiv trækasse, til en værdi af kr. 1.995,- pr. flaske.

Billetterne koster kr. 160,- pr. stk, og der er i alt 1060 billetter til de fire aftener.