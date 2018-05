Vivo Design vokser til dobbelt størrelse

I Brogade får Vivo Design cirka doobelt så meget plads som i de nuværende omgivelser i Vestergade. Det giver ikke mindst plads til et større sortiment - og til at præsentere varerne endnu bedre for kunderne.

"Vi får både god plads og en god placering her i Brogade. Vi vil blandt andet få lidt flere møbler, men vi skal ikke være et møbelhus. Til gengæld får vi også bedre muligheder for at inspirere kunderne i et miljø - for eksempel med borddækning og ved at vise forskellige ting i rette omgivelser," fortæller Jonas Carstensen, der eksempelvis etablerer et komplet og funktionsdygtigt snedkerkøkken, som også vil kunne bruges i forbindelse med en række aktiviteter i forretningen.