Konsulent Mette Lerdorf, Connect Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhedsejere inviteres til rådgivercafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhedsejere inviteres til rådgivercafé

LørdagsAvisen - 19. juli 2019 kl. 13:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Connect Køge inviterer i efteråret alle virksomhedsejere til rådgivercafé.

Her kan virksomhedsejerne få rådgivning på de udfordringer virksomheden står over for eller de ideer, de går og summer på.

Rådgivercafeen er gratis og afholdes en gang om måneden.

Virksomhedsejerne vælger selv, om de vil komme en eller flere gange.

Rådgivercafeerne kommer til at bestå af et kort oplæg med et nyt tema fra gang til gang efterfulgt af mulighed for 1-1 møder med en eller flere af de tilstedeværende rådgivere.

"Der vil være forskellige rådgivere til hver rådgivercafé, og 1-1 møderne tager udgangspunkt i netop de udfordringer, virksomheden har, og er altså ikke afgrænset til temaet i oplægget. Samtidig vil det også være muligt at få udvidet sit netværk med de andre deltagere på rådgivercafeen", oplyser konsulent Mette Lerdorf.

For at sikre at virksomhedsejerne bliver mødt af den rådgiver, som de har behov for, samler Connect Køge en ny gruppe af professionelle rådgivere for hver rådgivecafé.

Rådgiverne kommer både fra lokalområdet og ude fra, og alle har de det til fælles, at de stiller deres ekspertise gratis til rådighed.

På Connect Køges hjemmeside kan virksomhedsejerne holde sig ajourført med, hvilke rådgivere der vil være til stede på den kommende rådgivercafé og dermed sikre sig, om der vil være relevante rådgivere iblandt.

Bag om rådgivercafeen

Det er gratis for virksomhedsejerne at deltage, det kræver dog en forhåndstilmelding til arrangementet - også til 1-1 mødet med en eller flere rådgivere.

Målgruppen for rådgivercafeen er virksomhedsejere i Køge kommune, som har et behov for at få en rådgivers syn på en given udfordring eller idé.

Rådgivercafeen afholdes hos Connect Køge på Galoche Allé 15 i Køge på følgende datoer:

20. august, 19. september, 24. oktober, 19. november og 10. december - alle dage fra kl. 15.00 - 17.00 .pm