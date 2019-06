Vinderne af Etape Nordstjernen-løbet på Køge Nord Station

"Tak til alle, der var med til at gøre dagen til en folkefest. I er beviset på, at når vi løfter i flok, kan det lade sig gøre at arrangere noget, der giver glæde til mange. Det samme er tilfældet med den nye, fantastiske stationsbro, der nu er indviet. At stationen skulle ligge i Køge, var ikke givet fra start. At den er rejst i Køge Nord, er resultatet af mange mennesker hårde arbejde. Resultatet er, at vi har fået et vartegn for bæredygtig transport, der giver pendlerne en oplagt mulighed for at sætte bilen og vælge et grønt og nemt alternativ til trængslen på motorvejen. Tak til alle jer, der har været involveret i planlægningen, i byggeriet og i at give Køge Nord Station en varm velkomst," siger borgmester Marie Stærke.