LørdagsAvisen

Jacob Risgaard er hovedtaler ved Nytårskuren 2020 ? Made in Køge. Som serieiværksætter, medstifter af webshop-succesen CoolShop og nu ny Løve i DR-programmet Løvens Hule, har han masser af inspiration at dele ud af.

Nytårskuren 2020 - Made in Køge er den første af sin slags i Køge. Og hele Køges erhvervsliv inviteres til at fejre sig selv og give en særlig anerkendelse til den ekstraordinære indsats. Eftermiddagens program er fyldt med faglig inspiration og netværk - og så bliver Køge-områdets erhvervsliv hædret med fem priser. Priser som man frem til og med 6. december 2019 kan indstille til på Connect Køges hjemmeside.

"Vildere" er det korte motto for serieiværksætteren Jacob Risgaard, som er en del af programmet for eftermiddagen på Tapperiet den 23. januar. Han er medstifter af webshop-succesen CoolShop, som er nordens førende department-store på nettet. Oven i det er han medejer af CoolRunner og en række andre selskaber. Og så er han kendt fra TV2's programserie 365 dage til succes, hvor han hjalp danske iværksættere. I øvrigt er han ny løve i DR1's populære iværksætterprogram Løvens Hule fra sæson 5, som sendes i vinteren 2020. Kort sagt har Jacob Risgaard masser af relevant erfaring og inspiration at dele ud af.

"Connect Køge er sat i verden for at styrke erhvervsudviklingen og turismen i Køge-området. Det handler om mennesker. Og det handler om at skabe gode forbindelser på tværs af Køge-områdets mange virksomheder, institutioner, turistaktørerne og give adgang til viden og kompetencer. Vi er derfor rigtigt glade for, at Jacob Risgaard lægger vejen forbi vores Nytårskur. Udover at være en anerkendt forretningsmand, er Jacob kendt for sit smittende engagement - og vi håber, at vores gæster går derfra med et ordentligt skud energi og inspiration," fortæller direktør Allan Munch.

Prisuddeling

Under nytårskuren vil Connect Køge i samarbejde med Sparringspartnerne uddele Iværksætterprisen og Eksportprisen. Samtidig uddeles der for første gang tre helt nye priser i forlængelse af I Love My Job-kampagnen, som skal hylde en fantastisk kollega, et helt særligt team og det gode initiativ. Juryen består af stærke lokale erhvervsfolk.

"Vi vil gerne inspirere Køge- områdets virksomheder til at sætte fokus på alle de dygtige og stolte medarbejdere. Det handler jo om mennesker. Vi skal dyrke fællesskabet og den energi, der opstår mellem mennesker, når vi arbejder med det, vi elsker," uddyber Allan Munch.

Udover at man kan indstille til priserne på Connect Køges hjemmeside på www.connectkoege.dk, er det nu også muligt at tilmelde sig Nytårskuren 2020 - Made in Køge. Arrangementet henvender sig til de lokale virksomheder, og deltagelse er gratis.