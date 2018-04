Vil du helt til tops på Kilimanjaro?

"Vi har stor succes med vores trekking hold, og det har givet os mod på at sætte baren højt, derfor har vi for snart et par år siden gjort det til vores mål at træne op til en tur til Afrikas højeste bjerg i efteråret 2019", fortæller Kurt Jensen, der er tovholder på de lange ture.

"Vi ved, at det er en stor mundfuld, hvor nøgleordet er veltilrettelagt træning. Derfor har vi øget træningsmængden gradvist, og målet er at kunne gå lange stræk. I foråret tager vi turen til Gendarmstien ved Flensburg, en tre-dages-tur, hvor vi går godt 80 km. Vi har lige gået Skovbomarchen. Og sidste år var vi på Hedebostien, en tur på 25 km fra Solrød til Roskilde. Der er plads til alle, for vi har lige fået et hold for nytilkomne, der begynder at træne op til 5 km. Kilimanjaro bliver vores gulerod, for dem der vil gå så langt", siger Kurt Jensen, der glæder sig til at høre om Line Antofts tur, og samtidig at mange andre har lyst til at "komme med" på hendes foredrag.