Der er travlhed i Køge Handels pakkeri for tiden - hver dag sendes omkring 150 bestillinger ud til kunderne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vielskerkøge.dk: Populær handelsportal giver vigtige erfaringer

LørdagsAvisen - 04. april 2020 kl. 10:19 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Handel oplever midt i coronakrisen og alle dens udfordringer en kæmpe online succes i kraft af den online-handelsplatform, som man lancerede for to uger siden, og som allerede nu har inspireret til flere lignende tiltag andre steder i landet.

Køge Handel har rundet 1800 bestillinger i skrivende stund, hvilket overgår alle forventninger og virkelig illustrerer, at køgenserne er rykket sammen for at støtte det lokale handelsliv i krisen.

"Vi oplever utroligt stor opbakning, og det er vi virkelig glade for," siger Køge Handels aktivitetschef Katja Jensen, der også glæder sig over stor opbakning fra byens butikker. 28 butikker er således med i ordningen nu.

Handelsportalen fungerer som et godt supplement for de butikker, der har en webshop selv, og som en god, ny afsætningskanal for dem, der ikke havde onlinesalg tidligere. Og den store interesse for at handle lokalt online har ført til aktuelle overvejelser hos Køge Handel omkring, hvordan man kan udforme en mere permanent fælles webshop, når vi er på den anden side af coronakrisen.

"Vi står sammen i denne krisetid, og vores samarbejdspartnere Mejlkjær Husted Partners som udvikler platformen vielskerkoege.dk har gjort et stort stykke arbejde og det er vi virkelig taknemmelige for. Sideløbende er vi også begyndt at kigge ind i perspektiverne for, hvad der skal ske efter krisen er overstået," siger Katja Jensen.

"Vi har arbejdet med muligheden for en fælles webshop i et stykke tid, og det blev også præsenteret på vores generalforsamling i januar. Nu er det bare blevet skudt i gang tidligere og i en anden udformning end planlagt, men det har givet os noget værdifuld erfaring. Nu har vi set, at der er grobund for en fælles webshop. Herefter handler det om at få analyseret, hvilke ønsker og behov kunderne har efter krisen og så få skabt den rigtige platform hertil. Det sidder vi faktisk og ser på lige nu," fortsætter hun.

Stærkt samspil

En erfaring er for eksempel, at nogle af butikkerne på Køge Handels platform også oplever et øget salg af portalens varer i de fysiske butikker. På den måde fungerer vielskerkøge.dk også som en markedsføringsplatform, og det illustrerer potentialet i et stærkt samspil mellem en fysisk butik og en stærk online tilstedeværelse.

"Nu handler det om at finde en ordentlig langsigtet løsning, der er gennemtænkt, og som giver mening for kunder og butikker," siger Katja Jensen.

For eksempel skal der efter krisen kigges på en anden løsning på leveringsdelen, da den midlertidige løsning er baseret på frivillig arbejdskraft og biler fra Køge Bilby. Lige nu er travlheden således stor blandt de frivillige, der pakker og leverer de mange varer.

"Vi er overvældet over hjælpen fra vores frivillige der har meldt sig, men der er også brug for mange for at få hele projektet til at lykkes," siger Katja Jensen, som har fire frivillige pr. dag til at levere varer.

Denne del af indsatsen er blandt andet blevet styrket af et nyt ruteprogram, der optimerer kørslen ved at sikre optimale ruter for chaufførerne, som altså har omkring 150 leveringer om dagen og endnu flere om mandagen, hvor man leverer alle weekendens bestillinger.

Katja Jensen oplyser, at man i øvrigt også planlægger levering af varer påskelørdag. Normalt leverer man ellers ikke i weekenderne, men interessen er så stor, at man ellers frygter at komme bagud med leveringerne.