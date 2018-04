Video og billeder: WIKA Bingoshow giver flot overskud til Køge Håndbold

"Det blev en helt igennem fantastisk dag med rigtig god stemning i selskab med Team Bankocarl. Der blev vundet præmier for over 77.000 kr. sponsoreret af WIKA Meny Køge og en lang, lang række andre forretningsdrivende i Køge og omegn. Vi vil gerne sige 1.000 tak for en superindsats af købmand Per Jensen og hans personale i WIKA Meny og til de mange sponsorer, der på den ene eller den anden måde var med til at bakke op omkring arrangementet", siger en tilfreds Kent Ankersen fra Køge Håndbold til Lørdagsavisen.