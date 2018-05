Video og billeder: Ølby Festival blev en stor succes

Festivalen startede med et forrygende optog med børn fra børnehaver og SFO og underholdning af tryllekunstner torsdag formiddag. Og så gik det ellers slag i slag alle tre dage med masser af kulturelle indslag, workshops, musikalske indslag, loppemarked, stort morgenbord for alle lørdag morgen og meget, meget mere.

"Festivalen forløb rigtig godt. Vejret var jo helt fantastisk og dannede de bedste rammer for festivaldagene. Alle, der til daglig har noget med Ølby Centret og dets opland at gøre, var med til at skabe aktivitet. Der var en rigtig god stemning gennem alle tre dage. Det er altid spændende at starte noget nyt op, og dette har absolut været inspirerende og en oplevelse at være med til", fortæller Anne Højbjerre Andersen, der er kampagneleder og projektkonsulent hos ETK Køge.