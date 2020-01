John Scofield er en af fusionsjazzens helt store navne.

Verdensnavn går på scenen i Køge

LørdagsAvisen - 19. januar 2020

En af jazzmusikkens absolutte verdensnavne kommer til Køge. Det er den anerkendte fusionsjazz-guitarist John Scofield, der har sagt ja til at give en solokoncert på Teaterbygningen til januar. Bag koncerten står Musikforeningen Bygningen.

John Scofield har spillet sammen med jazzens helt store navne som Gerry Mulligan, Charles Mingus og Miles Davis. Sidstnævnte var han på verdensturné med i 80'erne.

"Vi er utrolig glade og stolte over, at John Scofield har sagt ja til at optræde netop i Køge," siger Musikforeningen Bygningens kunstneriske leder, Jens Peter Halborg. "Det bliver en helt særlig, intim koncertoplevelse, hvor Scofield optræder alene på scenen med sin guitar."

John Scofield er vokset op i Wilson, Connecticut, hvor han allerede i high-school begyndte at spille guitar. Han har siden spillet i et hav af jazz- og fusions-konstellationer senest i The John Scofield Hollowbody Band, som gæstede Aarhus i 2012. Han har indspillet over 40 albums, nogle af dem bl.a. med den nu afdøde danske bassist Niels-Henning Ørsted Pedersen, samt brødrene Niels og Chris Minh Doky.

Sjældne solo-koncerter

Det at spille alene på scenen er relativt nyt for John Scofield: "Indtil nu har jeg rent faktisk undgået at spille solo på scenen. Jeg har kun optrådt med solo-guitar én gang, siden jeg var barn," fortæller John Scofield. "Når alt det er sagt, er jeg efter at have spillet guitar i 56 år endelig begyndt at interessere mig for at gå på scenen alene og udforske alle de improvisationsmuligheder, der er."

John Scofield har forberedt repertoiret til sin solo-turné i et år: "Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg vil optræde en hel aften alene med min guitar. Jeg er nået frem til, at jeg vil dyrke min helt store passion for den sangbaserede musik, og spille nogle af de sange indenfor jazz, country og rock, som jeg elsker allermest."

John Scofield går på scenen fredag 31. januar kl. 20.00. Koncerten afvikles på Tapperiet på grund af Teaterbygningens ombygning.

Køb billetter på www.bygningen.dk.