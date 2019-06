Ken Kristensen (V). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Venstre i Køge vil kopiere Hernings succes

LørdagsAvisen - 28. juni 2019

Bygningerne skyder op i rekordfart på Søndre Havn for tiden og tidligere på sommeren åbnede den nye Køge Nord Station som både en markør for de kommende års udvikling i det nordlige Køge og som symbol for, at Køge er svær at komme uden om for tiden, når man taler om udvikling på Sjælland.

Nu handler det om at få det maksimale ud af den medvind, som Køge Kommune har for tiden, fremhæver Ken Kristensen, der er gruppeformand for Venstre i Køge byråd, og som ser en mulighed for at bruge den aktuelle udvikling som afsæt til også på længere sigt at blive en vækstmotor for hele regionen.

"I Køge Kommune har vi en tendens til at tænke kortsigtet drift og knap så meget fremtid, men det er vigtigt, at vi ikke sidder på hænderne nu, hvor der sker så meget udvikling i området. Det skal udnyttes, og det er nu, der skal smedes, mens jernet er varmt," siger Ken Kristensen.

Han kalder blandt andet på en offensiv bolig- og erhvervspolitik, der kan være med til at tiltrække endnu flere ressourcestærke borgere til kommunen.

"Se på en kommune som Herning. En stærk bolig- og erhvervspolitik har gjort dem til en kæmpe vækstmotor i regionen. For 30 år siden vidste sjællænderne knap nok, hvor Herning lå, men i dag valfarter folk fra hele landet til arrangementer i Herning," siger Ken Kristensen.

"Jeg var der for eksempel til ishockey-VM sidste år. Det var et arrangement, der trak enormt mange mennesker til byen, og det var folk, der udover at se ishockey også gik rundt i butikkerne og sad på byens caféer. Jeg talte med en cafeejer, der syvdoblede sin omsætning under slutrunden. Både ishockey-VM og også håndbold-VM gav en enorm omsætning til byens forretninger. Det skaber arbejdspladser og liv i byen," siger Ken Kristensen.

"Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan gøre Køge attraktiv. Hvordan tiltrækker vi folk? Vi har for eksempel et aktivt idræts- og foreningsliv. Det er en af de afgørende faktorer i folks valg af bopæl, så det skal vi også understøtte," fortsætter han.

"Muligheden for et ishockeystadion og eventarena med plads til eksempelvis større koncerter i Køge finansieret af private investorer står også højt på ønskesedlen. Investorerne er der, men hvad med kommunen - er den klar til det," spørger Ken Kristensen.

Sigtet med hele øvelsen skal være skabelsen af fundamentet for en stærk økonomi, som skal være med til at sikre den lokale velfærd på længere sigt og minimere risikoen for spareøvelser som den, man er i fuld sving med i forbindelse med dette års budgetlægning.

"I min optik er målet for Køge Kommune, at vi får skabt en bedre og sundere kommune med en bedre økonomi. En bedre økonomi vil give råd til flere pædagoger i institutionerne, flere dygtige lærere i skolerne og en bedre ældrepleje," siger Ken Kristensen, som blandt andet lægger vægt på at fortsætte med at skabe rammerne for gode og velfungerende uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

"For når de unge er færdiguddannede, vil de forhåbentlig også bosætte sig i Køge Kommune, så vi får effekt ud af de mange gode, ressourcestærke mennesker, der vokser op her. Målet er selvfølgelig at have et tilstrækkeligt antal borgere i den arbejdsdygtige alder, der bidrager med skatteindtægter og dermed er med til at finansiere den kommunale service. så der er råd til velfærden," siger han.