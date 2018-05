Vellykket teaterfestival på Køge Scenen

"Det var et stort og spændene arrangement, som vi glæder os meget over at have været værter for. Det var et stort set-up, men når alt lykkes og går så fint som det var tilfældet, med besøg af over 200 glade publikummer, var det bestemt det hele værd. Og vi fik lært andre amatørscener at kende, og som vi glæder os til at samarbejde med i fremtiden", slutter Lisbeth Hoffmann.