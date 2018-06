Se billedserie Stemningen var høj hos de mange børn og unge. Privatfoto.

Vellykket sommerfest ved Vemmedrupskolen

LørdagsAvisen - 06. juni 2018 kl. 08:59 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 3. juni afholdt Vemmedrupskolen og Skate Gule Hal Køge en særlig 5-års jubilæumsudgave af den traditionsrige "Vemmefest".

Et arrangement, der hvert år huses på Vemmedrupskolens streetareal og minirampe og indeholder alt fra hæsblæsende skate-konkurrencer på minirampen og betonarealet med en kæmpe præmiepulje fra Gule Hal i Køge, til sprøde grillpølser, høj solskin, DJ-musik, hoppeborg og masser af udendørs aktiviteter for børn, unge, familier og barnlige sjæle i alle aldre.

"I år var ingen undtagelse og bød, udover de faste aktiviteter også på blandt andet en krea-workshop, hvor grip-art kunstner Ida Lilja, lærte de unge at tegne og male på deres skateboards, t-shirts eller muleposer. Derudover, var der i jubilæets anledning også skruet ekstra op for udendørsaktiviteterne med bordfodbold, bordtennis og give away, hvor de mange unge kunne gribe sig til et par Vemmefest-solbriller, en kasket fra årets sponsor MerchFabrikken og andet lækkert grej", fortæller Mads Tvede fra Vemmedrup Ungdomsklub.

Til de tunge hip-hop toner fra DJ Præsi, blev der altså endnu engang afviklet en mindre byfest, der siden arrangementets oprindelse, har bidraget til dels at lade de unge i kommunen og lokalområdet vide om de tilbud Vemmedrup Ungdomsklub, Vemmedrupskolen og Gule Hal kan tilbyde, men også til at styrke et samarbejde på tværs af de kommunale institutioner i kommunen.

"Og til trods for et vejr der, af nogle metrologer, blev spået til at blive den hidtil varmeste dag på året, havde rigtig mange børn, unge og familier trodset vejret for at deltage i og bakke op om det arrangement der, for mange, markerer sommerens endegyldige start", slutter Mads Tvede.