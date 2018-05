Velbesøgt sæsonåbning i Køge Tennis Klub

Alle fik mulighed for at besøge Køge Tennis Klubs dejlige klubhus og tennishal og gå en snak med klubbens trænere og bestyrelse, samt som nævnt at prøve tennisspillet på de til dagen klargjorte tennisbaner.

"Det var en helt igennem fantastisk dag. Der kom vildt mange - over 100 - mennesker til standerhejsningen. Mange blev og der kom hele tiden nye til i løbet af dagen. Vore trænere var ude at spille med de mange, både børn og voksne, der ønskede at prøve at svinge ketsjeren på banerne. En af de helt store succeser denne dag var også en fartmåler som vi havde lånt hos DGI, hvor alle kunne få målt hastigheden på deres serv og slag. Nogle præsterede at komme helt op på 160 km/t. Og kan vi glæde os over at vi har fået mange nye medlemmer til klubben, så det lover godt for den nye sæson", fortæller en tilfreds formand Ulla Juhl til LørdagsAvisen.