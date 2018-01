Der var god stemning da godt 900 elever fra 9. og 10. klasserne i Køge og omegn mødte frem til Køge Gymnasiums åbent hus arrangement mandag aften. Foto: Emil Skjelbo.

Velbesøgt åbent hus hos Køge Gymnasium

Skolens gule mursten og piazza var oplyst i regnbuens farver, da Køge Gymnasium mandag aften bød velkommen til det traditionsrige åbent hus for kommende elever og deres pårørende.

Over 200 medarbejdere og elever havde i ugevis arbejdet hårdt på at præsentere skolens uddannelsestilbud til de unge, som til sommer afslutter folkeskolens 9. og 10. klasse eller et år på efterskole.

Skolens multihal dannede ramme om fællesdelen af arrangementet.

Rektor Peter Schiødt fortalte de ca. 900 fremmødte om skolens grundlæggende værdier som det styrende for hverdagen på gymnasiet faglighed, rummelighed, kreativitet og sammenhold.

Peter Schiødt pointerede endvidere, måske mest henvendt til de kommende elevers forældre, at han som rektor opfatter fritidsarbejde som en god ting, noget som er med til at danne og ansvarliggøre et ungt menneske - men i begrænset omfang.

At tage en STX- eller en HF-uddannelse er hårdt arbejde med lange skoledage, lektier og mange skriftlige opgaver. De unge der søger ind på Køge Gymnasium skal vide, at der stilles krav til dem, og skolen forventer at de stiller krav til skolen.

Til gengæld bliver de så budt indenfor i et helt særligt fællesskab baseret på tolerance, åbenhed og rummelighed, en skole hvor fagligheden har 1. prioritet, men som samtidig tilbyder en lang række frivillige tilbud som idræt, kreative fag, internationalt samarbejde og særlige talenttilbud.

At Køge Gymnasium stiller krav om aktiv deltagelse fik aftenens gæster at mærke på egen krop under fællessangen, ledet af vicerektor Mikkel Sørensen.

Han fortalte indledningsvis om skolens musikliv, og med ordene "her er det ikke nok at se på, her skal man selv gøre noget" sang han selv for på alternativ acapellaversion af "My Bonnie is Over the Ocean", hvor gæsterne skulle rejse sig og sætte sig ved bestemte lyde.

Det understregede følelsen af fællesskab og kreativitet, værdier som skolens elevrådsformand Andreas Behrendt Bæk fra 2i gentog i sin præsentation af livet som elev på skolen set fra et elevperspektiv.

Musik-A eleverne fra 1g stod for en flot og personlig udgave a Ed Sheerans kæmpehit "Castle on the Hill", inden skolens udbud af studieretninger og fagpakker kort blev præsenteret. Udbuddet af studieretninger dækker alle fire hovedområder, og som én af få skoler har eleverne hér mulighed for at vælge græsk og geovidenskab.

Fagenes tegn

Resten af aftenen stod i fagenes tegn. Skolens hovedbygninger var omdannet til arbejdende værksteder bemandet af lærere og elever, som engageret indbød til sprogquizzer, idrætsøvelser, naturvidenskabelige forsøg og meget andet. Hvordan bestemmer man typen af plast i forskellige plastikprodukter?

Er der okse-, lamme- eller hestekød i ens kebab, og hvorfor skifter rødbeden farve, når man hælder den ud i vasken? Spændende spørgsmål som man kunne forsøge at få svar på ved at prøve selv i nogle af de mange minilaboratorier, der var opstillet i skolens festsal.

De mange aktiviteter var naturligvis primært rettet mod de kommende elever for at give disse så mangfoldigt og positivt indtryk af skolens mange faglige og sociale tilbud, men forældrene var også tænkt direkte ind i aftenens arrangement med oplæg som "Livet som gymnasieelev fra et lærersyn".

Skolen udbyder både den 3-årige almene gymnasieuddannelse (STX) og den 2-årige HF. Nuværende elever i 1HF er første årgang af en helt ny HF-uddannelse som efter en stor reform i '17 udover de almendannende og studieforberedende formål har fået en langt bredere professionsretning med perioder med projekter og praktik, som skal bidrage til afklaring af videregående studie. Kommende HF-elever kan dermed se frem til undervisningsforløb, der i langt højere grad end tidligere inddrager studerende og undervisere fra de videregående uddannelser.

Ugers forberedelse sluttede ca. 21.30, hvor mange unge utvivlsomt er gået fra Køge Gymnasium med et indblik i hvordan deres gymnasieår kunne se ud. I dette skoleår går der ca. 1.150 elever på skolen.

Ansøgningsfristen til STX og HF er 1. marts via optagelse.dk.