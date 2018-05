Forvent kø ved vejtunnellen i det centrale Køge gennem hele maj som følge af vejarbejde i tunnellen.

Vejarbejde i vejtunnel gennem hele maj

LørdagsAvisen - 03. maj 2018 kl. 07:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan opstå kø ved vejtunnellen i Køge i løbet af maj, for 2. maj begyndte et vejarbejde inde i tunnelen. Det betyder, at kørsel gennem tunnelen bliver reguleret af et lyssignal, så sydgående og nordgående trafik må skiftes til at køre igennem.

Særligt i morgentrafikken og om eftermiddagen kan der opstå trængsel og kø. Og det kan være en god ide at vælge en alternativ rute og dermed undgå en ufrivillig pause på Ivar Huitfeldtsvej eller på Værftsvej i Køge. Busserne forventes at køre som normalt, uden at trængslen har indflydelse på køreplanen.

Vejarbejdet består i at udbedre nogle revner i betonen i begge sider af vejtunnelen, og det er planlagt til at vare en måned.

Hver dag kører der tusinder af biler gennem tunnelen, og særligt i morgentrafikken fra klokken cirka syv til lidt over otte er der flest. Også om eftermiddagen er der trængsel, som kan forværres af vejarbejdet.