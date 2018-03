Varm tak fra Tingstedet til Restaurant Dhaba

"Vi fik rigtig lækker mad og øl og vin efter eget ønske. Det hele var gratis, fordi Safi ønskede at takke det danske samfund, som har givet ham mulighed for at få en uddannelse m.m.," fortæller sygehjælper Lone Skinnerup om besøget. Restaurant Dhaba har også tidligere budt beboere fra lokalområdets ældre- og plejecentre inden for til et måltid mad for at takke den generation, der med Enayat Safis formulering har været med til at opbygge det danske velfærdssamfund.