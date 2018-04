Kioskejer Tim Agertrou (tv) og Maj Jensen fra Køge Borger- og Håndværkerforening glæder sig til at informere om mulighederne for at deltage i lodtrækningen om dette gavekort til en rejse til en værdi af kr. 25.000. Foto: jcj.

Varelotteriet: Nu kan du vinde en rejse til 25.000 kroner

LørdagsAvisen - 05. april 2018 kl. 09:24 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Borger- og Håndværkerforening er initiativtager til en ekstraordinær kampagne, hvor du kan vinde et rejsegavekort til en værdi af 25.000 kr.

På lørdag den 7. april vil Max Jensen fra Køge Borger- og Håndværkerforening være at finde på Køge Torv foran Skjold Burne Kiosken for at fortælle mere om lodtrækningen og hvordan man deltager.

Et forkælende spaophold, en tur til Formel 1 eller et luksuriøst hotelophold til en værdi af 25.000 kr. sættes på højkant, når Køge Borger- og Håndværkerforening i samarbejde med Varelotteriet laver en ekstraordinær lodtrækning for spillere i Køge og omegn.

"Lodtrækningen sætter fokus på foreningens arbejde med lokale tiltag i samarbejde med Varelotteriet, og derfor trækkes der udelukkende lod blandt Varelotteri-spillere i Køge og omegn, så der er særligt gode chancer for at vinde", siger Max Jensen.

Foreningen har et tæt samarbejde med Varelotteriet, der blev stiftet af danske håndværkerforeninger for mere end 130 år siden. To gange årligt modtager foreningen midler fra Varelotteriet, som kan bruges til lokale formål, ligesom foreningen har mulighed for at søge yderligere støttemidler fra lotteriet. På den måde støtter man lokalmiljøet ved at spille med i Varelotteriet. Senest har både Varelotteriet og Køge Borger- og Håndværkerforening doneret hver 25.000 kr. til Kjøge Mini-by.

Varelotteriets vicedirektør Peter Jørgensen synes var det kærkomment, da Max Jensen fra Køge Borger- og Håndværkerforening og Tim Agertoug fra Skjold Burne Kiosken foreslog en salgskampagne i lokalområdet.

"Køge Borger- og Håndværkerforening er en forening, der er særligt engageret i lokalområdet og lokale tiltag. Derfor syntes vi, at det kunne være sjovt at samarbejde om at lave en speciel lodtrækning for spillerne her", siger Peter Jørgensen.

Lodtrækningen er gældende for alle spillere, der har et lod i Varelotteriet til 1.-6. trækning i den kommende sæson, der starter i april.

Et lod til hele sæsonen koster 260 kr. og sidste salgsdag er torsdag den 12. april.

Der er trækninger to gange om måneden og altid mindst 1 mio. kr. i hovedpræmie.

Mød Max Jensen fra Køge Borger- og Håndværkerforening på Køge Torv foran Skjold Burne Kiosken lørdag formiddag den 7. april, og hør mere om lodtrækningen.

Lodder kan købes hos de lokale forhandlere i Køge, Solrød Strand, Herfølge og Bjæverskov eller på www.varelotteriet.dk.