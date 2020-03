Valkyrien er klar til indvielse af nye super flotte faciliteter

"Derfor mødes vi alle på vores gamle boplads Sdr. Molevej 22 fredag kl. 14. 45. Her tager vi afsked med et dejligt sted, som har betydet meget for os. Vi skal have sjælen med os. Derefter går vi i samlet flok til vores nye boplads Sdr. Molevej 30, hvor den officielle invielse vil starte kl. 15.00. Der vil blive taler, sang og musik. Vi er stillet i udsigt at Køge Byråd måske kan finde på at hoppe i bølgerne og borgmester Marie Stærke kommer med hjemmebagte boller. Vi glæder os til at vise vores nye, flotte faciliteter frem", slutter Ellen Tange på vegne af klubbens bestyrelse.