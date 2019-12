Bibliotekar Randi Petersen er en af værterne ved KøgeBibliotekernes læseklubber.

Send til din ven. X Artiklen: Vær med i bibliotekets læseklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vær med i bibliotekets læseklub

LørdagsAvisen - 21. december 2019 kl. 10:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Læselysten beriges når vi deler vores læseoplevelser og diskuterer, hvad vi hver især hæfter os med og det sker ofte, at vi opfatter karakterer og hændelser forskelligt," fortæller bibliotekar Randi Petersen, der er vært for flere af KøgeBibliotekernes læsefællesskaber. Hun fortæller, at der er en stigende interesse for læseklubber; private såvel som bibliotekets åbne klubber.

Programmet for KøgeBibliotekernes læseklubber i 2020 er parat.

"Vi bibliotekarer er værter på skift og styrer samtalen om månedens bog med de svinkeærinder og sidekorridorer, der kendetegner de gode samtaler om litteratur," fortæller Randi Petersen.

Den første roman i læseklubberne er 'De urolige' af Linn Ullmann, som var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Biblioteket sørger for at have eksemplarer til alle deltagere en måned før læseklubbernes mødedag som er 23. januar klokken 10.30 på Køge Bibliotek, 27. januar klokken 14 på Køge Bibliotek, 29. januar klokken 14 på Borup Bibliotek og 30. januar klokken 14 på Herfølge Bibliotek. Man tilmelder sig læseklubberne per gang via bibliotekets hjemmeside eller på det lokale bibliotek. Prisen er 25 kroner per gang.

Ideen med bibliotekets 'Strik & Fortællinger' er at skabe samvær omkring glæden ved at strikke og lysten til at høre en god historie. Her er det kun bibliotekar Kim Josefsen, som er vært for 'Strik & Fortællinger' der skal forberede sig. Teksterne som han udvælger, er karakteriseret ved at have potentiale for diskussion og forundring.

Deltagerne skal blot møde op med strikketøj eller lignende. Første gang for 'Strik & Fortællinger' er tirsdag 7. januar klokken 10 på Køge Bibliotek og torsdag 9. januar klokken 10 på Borup Bibliotek. Prisen er 25 kroner per gang. Køb billet via koegebib.dk.