Til venstre ses CEO i Simple Solution, Mike Valencia og til højre Mogens Birch Larsen. Privatfoto.

Vær dus med din forretningsplan

LørdagsAvisen - 14. januar 2020 kl. 16:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt år og årets første emne til iværksættercafeen "Fra CPR til CVR" i Campus Køge var forretningsplanen.

Iværksætteren Mike Valencia, som bl.a. står bag Simple Solution, leverede dagens case, mens sparringspartner Mogens Birch Larsen fortalte om de ni elementer i forretningsplanen, som sikrer iværksætteren egen hjemmebane.

"If you don't build your dream - someone else will hire you to help build theirs", lød det indledningsvist fra Mike Valencia, som lagde grundstenen til Simple Solution som ung iværksætter i 2010.

Han fortalte om virksomhedens op - og nedture, om drømme og motivationen for hele tiden af yde det bedste og udvikle forretningen.

På trods af sin unge alder på 30 år, har CEO i Simple Solution, Mike Valencia allerede nok viden og forretningsmæssig ballast til at skrive lange bøger om forretningsplaner, strategi og digital udvikling.

Mike Valencia er ikke kun CEO, men også founder af Simple Solution, som har gået igennem en rivende udvikling siden sin opstart for 11 år siden. Mike Valencia har ført sin virksomhed gennem en fusionering, nye strategiplaner og senest, et opkøb af en marketingvirksomhed.

Alt dette kræver et godt blik for forretningsplaner, strategisk udvikling og markedsanalyse for at kunne spille sammen og skabe yderligere vækst. Samtidig kræver det en råstyrke, personlighed og vigtigst af alt; viljestyrke for at komme dertil.

Mike Valencia deltog på iværksætter caféen med et bidrag omkring, hvad der drev og stadig driver ham som iværksætter, og samtidig fodrede han eleverne med viden om, hvad det kræver at skabe levedygtige virksomheder - ikke mindst af mennesket og personen, som har drømmen.

Tre gode råd til iværksættere

Man skal gøre det, man er bedst til - og det man brænder for, så lykkedes det. Mike Valencia gav tre råd til tilhørerne - iværksættere in spe - 1) Hav en plan 2) Kom i gang og 3) Vær ikke bange for at bede om hjælp - andres erfaringer kan være værdifulde i forhold til ens projekt.

"Selvfølgelig får man knubs undervejs, men med de tre råd og gå på mod - og forståelsen for det at være iværksætter er en livsstil, så er man godt rustet og så skal man bare komme ud over stepperne", lød budskabet fra Mike Valencia.

Nedbryd plan i ni trin

Sparringspartnerne, som er med bag iværksættercafeen, havde stillet med sparringspartner Mogens Birch-Larsen til at fortælle mere udførligt om forretningsplanen som metode.

Ved at opdele sin plan i ni trin får man som iværksætter gjort sig sit projekt bevidst, man får overblik over projektets mangler og bedre redskaber til at gribe det an.

"Det er vigtigt at forholde sig til elementerne, inden man starter virksomhed - det er en struktur og et dialogredskab, som viser forretningens byggesten", lød budskabet fra Mogens Birch-Larsen.

Ud over det viser iværksætteren den potentielle forretning, så er det også et redskab til at tale med vigtige partnere for at kunne realisere fx i forhold til. De ni trin er personlige ressourcer, produktet (eller serviceydelsen), markedsbeskrivelse, Salg og markedsføring, praktisk organisering af virksomheden, virksomhedens udvikling, budgetter, finansiering og mission for virksomheden.

"Med en forretningsplan er man afklaret og forberedt til at kaste sig ud i eventyret. Det er den grundlæggende teori for at få virksomheden og drømmen om udleve ambitionerne", lød det fra Mogens Birch-Larsen, som har mere end 40 års erfaring med ledelsesudvikling og siden 1992 med at rådgive og sparre virksomheder i alle stadier.

Samarbejde og samskabelse

"Initiativet Fra CPR til CVR er et samarbejde mellem partnerne i Campus Køge, Connect Køge, Køge Bibliotekerne og foreningen Sparringspartnerne.

Caféerne foregår som "drop in" fra kl. 14.00-16.00 på Køge Handelsskole i Campus Køge.

Næste iværksættercafe - den femte i rækken - sker tirsdag den 4. februar, hvor jura og revision er på programmet.

"Denne gang tilbyder advokatpartnerselskabet, Lund Elmer Sandager og revisionsfirmaet Grant Thornton indholdet på cafeen", fortæller campuskoordinator, Fie Illum Jessen, som er med til at arrangere caferækken. pm