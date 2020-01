Fra venstre ses Kirsten Svendsen der har overdraget som aktivitetsleder i vågetjenesten til Michael Christiansen og Eva Bacher. Foto: jcj.

Vågetjenesten i Køge skal have ny aktivitetsleder

LørdagsAvisen - 02. januar 2020

Efter otte år som aktivitetsleder af vågetjenesten ved Røde Kors i Køge Kommune, har Kirsten Svendsen besluttet at aflevere nøglerne.

"Det er virkelig med vemod, vi har modtaget denne besked. Men omvendt har vi fuld forståelse for denne beslutning. Vi har prøvet at søge en ny leder, men uden held", fortæller Lily Hegner fra Røde Kors' vågetjeneste i Køge Kommune.

Hvad gør man så, når man står uden leder?

Gruppen af frivillige i vågetjenesten, 2 mænd og 16 kvinder, er enig om, at vågetjenesten skal fortsætte. Vi fordeler alle opgaverne mellem os. Opgaver der er forbundet med det at være leder af vågetjenesten og det at få vågetjenesten til at fungere", fortsætter Lily Hegner.

Kollektiv ledelse.

Der dannes bl.a. en kollektiv ledelse. Her har to meldt sig som ansvarlige, Michael Christiansen og Eva Bacher. Vi har naturligvis informeret vores samarbejdspartnere, plejehjem, Køge Sygehus og dels hjemmeplejen.

"Ud over, at der kommer en kollektiv ledelse, så har vi besluttet at ændre vores telefontid. Det at passe vores telefon er meget krævende og for stor en belastning for én person alene.

Derfor er vi nu fem, der passer telefonen én måned ad gangen på skift. Desuden ændrer vi vores telefontid. Fremover vil den være fra kl. 10.00-16.00 på hverdage, og den vil være lukket på søn og helligdage. Her kan man indtale en besked på vores telefonsvarer og vi lover at telefonen aflyttes jævnligt. Ingen skal ringe forgæves", fastslår Lily Hegner.

Det at våge.

Vågetjenesten i Køge har udarbejdet lidt statistik over vågeforløbet.

Her viser det sig, at det har været vanskeligst at få nogen af de frivillige til at våge i nattetimerne fra kl. 00.00 til kl. 04.00.

"Det får os til at appellere til både personale og pårørende, at vi våger så meget, som vi kan. Vi våger gerne både formiddag, eftermiddag og aften - og nogen af de yngre frivillige våger også om natten. De fleste af os frivillige er pensionister, og nogen kan have svært ved at køre ud i mørket om natten", forklarer Lily Hegner.

Samarbejde med de pårørende.

"Det fører os til, at vi fortsat meget gerne vil samarbejde med pårørende, hvis sådanne findes. Her tænker vi os, at vi vil tilbyde evt. pårørende vores vagtskema, så de kan se, hvad vi kan tilbyde, og de pårørende kan skrive sig på og derved fortælle os, hvornår de kan våge. På denne måde håber vi på et fornuftigt forløb - både for den døende men også for de pårørende. Vores mål er stadig at ingen skal dø alene", fastslår Lily Hegner.

Flere frivillige i vågetjenesten.

En statistik fra DAB siger, at 40% af danskerne er frivillige. 50% af de voksne, der ikke er frivillige, kunne tænke sig at blive det, hvis bare de blev spurgt.

Derfor vil man i Vågetjenesten i Køge tilbyde voksne at arbejde som vågekone- og mand.

Man vil spørge, om du har tid og lyst til at være med til at gøre en stor forskel, så kan du henvende dig til Vågetjenesten i Køge Kommune.

Du kan se mere på Røde Kors Køges hjemmeside koege.drk.dk.

"Hele gruppen af frivillige i vågetjenesten er friske på at løse opgaverne til gavn for alle parter, og vi vil evaluere på vores tiltag og se, om vi har låst rigtigt op for de forskellige låse", slutter Lily Hegner på vegne af Vågetjenesten hos Dansk Røde Kors i Køge Kommune.