Lily Hegner etablerede Røde Kors? lokale vågetjeneste for 10 år siden.

Vågetjenesten fylder 10 år i Køge

LørdagsAvisen - 06. april 2020 kl. 06:35 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Ingen skal dø alene, ufrivilligt." Sådan lyder mottoet for den lokale Vågetjeneste under Røde Kors, som blev etableret i 2010 af Lily Hegner, og som således i år kan fejre 10 års jubilæum.

Lily Hegner var i forvejen yderst aktiv i Røde Kors, og da vågetjenester begyndte at skyde op andre steder i landet, tænkte hun, at det også var et relevant tilbud at etablere i Køge. Vågetjenesten i Køge blev nr. 38 på landsplan, og i dag er der ikke færre end 86, som altså dækker stort set hele landet.

"Jeg er uddannet sygeplejerske, og min viden og erfaring sagde mig, at selvfølgelig skal vi have en vågetjeneste i Køge," fortæller Lily Hegner, der stod i spidsen for Vågetjenesten i Køge i de første to år.

Der gik dog lidt tid, inden folk fik øjnene op for det lokale tilbud.

"Der gik et helt år, inden vi blev brugt, og jeg begyndte at have overvejelser om at sætte det i bero, men så fik vi det første vågeforløb på Nørremarken, og siden fik vi mange flere," siger Lily Hegner.

I dag 20 frivillige engageret som frivillige i Vågetjenesten. Af dem er 18 kvinder og to mænd. De våger både på sygehuset, på plejehjem og i folks eget hjem efter behov.

23 vågeforløb i 2019, og i år nåede man at blive tilkaldt ni gange alene i januar og februar, inden man måtte lukke tilbuddet ned midlertidigt på grund af corona-epidemien.

"Vi har et rigtig godt samarbejde med sygehuse og plejehjem," fortæller Eva Bacher, der er leder af Vågetjenesten i dag. Hun har overtaget ansvaret efter Kirsten Svendsen, som har været leder gennem de seneste otte år.

Hvis man har brug for hjælp, kan man ringe til vågetelefonen på 53132050, og så kan man i øvrigt finde mere information om Vågetjenesten på Røde Kors' hjemmeside - for eksempel også hvis man er interesseret i at blive frivillig i Vågetjenesten i Køge.