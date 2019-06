Se billedserie Bogen ?Vi våger igen ....?, som Lily Hegner har forfattet og som bringer budskabet om den vigtige aktivitet som våger.

Vågetjenesten: Ingen skal ufrivilligt dø alene

LørdagsAvisen - 16. juni 2019

En af Røde Kors' mange aktiviteter i Køge Kommune er Vågetjenesten.

Vågetjenesten i Køge blev oprettet for ni år siden af Lily Hegner.

"Det at våge er slet ikke noget nyt. Det har man gjort i mange år i mange andre lande. I gamle dage var det at våge bare noget man gjorde. I dag er det blevet organiseret, med start på Bornholm. Hvert år dør flere end 4.000 danskere uden familie og venner omkring sig. En del af dem er mennesker der har levet en isoleret tilværelse og dør i ensomhed derhjemme", siger Lily Hegner som indledning i sin nye bog "Vi våger igen ...." - der er en bog om vågetjenesten i Røde Kors Køge.

"Meningen med at skrive en bog om vågetjenesten er, at jeg ønsker at så mange som muligt får kendskab til denne aktivitet, således at så mange som muligt kan modtage hjælp i den sidste svære tid. At man kan få den sidste tid så god som muligt. Det gælder såvel for pårørende til, som for den døende person. Jeg ønsker også, at vi hele tiden har frivillige nok til at dække behovet her i Køge Kommune", forklarer Lily Hegner til LørdagsAvisen.

Vågetjenesten i Røde Kors Køge tæller p.t. 24 "vågere" - fordelt på 21 kvinder og tre mænd.

Røde Kors Køge har udarbejdet en samarbejdsaftale med plejehjem, hjemmeplejen og Køge Sygehus. Denne aftale danner grundlag for et rigtigt godt samarbejde.

For at blive frivillige i Vågetjenesten skal man være medmenneskelig, have overskud og ro.

Et andet ønske Lily Hegner har med udgivelsen af bogen er, at bare vi kunne få åbnet op for det så tabubelagte emne, døden.

"I 2018 tør vi ikke alle forholde os til døden. Det er et emne der er meget følelsesladet og kan derved være med til at give en trykket stemning. Det prøver jeg også at give en forklaring på, set fra min vinkel og ud fra mine mange år som våger", siger Lily Hegner, der har været to år om at udarbejde bogen.

Bogen "Vi våger igen ....." koster 100 kr. og kan købes ved henvendelse til Lily Hegner på tlf. 2643 8538 eller mail lilyhegner@gmail.com. Dette telefonnummer og mail kan også benyttes hvis man ønsker at blive tilknyttet tjenesten som "våger".

Skulle der komme et overskud ved salg af bogen, der er på 48 sider, vil det blive sendt til Kanafanis Børnefond.

"Det er en fond for børnehaver for palæstinensiske børn i Libanon, ledet af bedstemor/pædagog Anni Kanafani fra København", fortæller Lily Hegner.

Vågetjenesten er den aktivitet i Røde Kors, der er hurtigst voksende med hensyn til tilgang af frivillige. Der findes 78 vågetjenester i Danmark via Røde Kors.

Der våges i over 20.000 timer pr. år.

Lily Hegner blev i 2012, som et skulderklap for etableringen af vågetjenesten i Køge, inviteret til haveselskab hos den royale danske familie på Fredensborg Slot. Det skete i selskab med over 800 frivillige danske ledere - repræsentanter for "Det Frivillige Danmark".