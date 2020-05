Se billedserie Køge Tennis Klub indledte udendørstræningen i denne uge. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Usædvanlig sæsonstart i tennisklubben

LørdagsAvisen - 05. maj 2020

Køge Tennis Klub åbner normalt sæsonen med standerhejsning og Tennissportens Dag, men sådan blev det ikke denne weekend, da tennisklubben slog dørene op for udendørs tennis lørdag 2. maj.

Som så mange andre fællesarrangementer var det aflyst på grund af coronasituationen, men til gengæld kan tennisspillerne glæde sig over at være blandt de sportsgrene, der må gå i gang nu efter den seneste tids coronabegrænsninger.

- Det er dejligt at være i gang. Folk har trippet lidt, efter vi har haft rigtig fint tennisvejr i 14 dage, siger Ulla Juhl, der er formand for Køge Tennis Klub.

De første tennisspillere indtog anlæggets grusbaner lørdag, mens de første træningslektioner fandt sted mandag. Allerede søndage begyndte et nyt introforløb for nye medlemmer, og her er der i øvrigt stadig plads til flere deltagere, så hvis man drømmer om at lære at spille tennis eller bare gerne vil i gang igen efter nogle års pause, så er chancen der nu. Introforløbet strækker sig over fire søndage i maj - klokken 10-12 hver gang.

Køge Tennis Klub har holdtræning for juniorer på alle ugens hverdage og for ung-seniorer og seniorer både eftermiddagshold og aftenhold. Sæsonens forløb er stadig ganske åbent, for mens der er planlagt mange aktiviteter i form af klubmesterskaber og andre turneringer samt klubfest, så er man som så mange andre nødt til at afvente udviklingen i coronasituationen for at se, hvad der lader sig gøre i praksis.

Ulla Juhl understreger i øvrigt, at Køge Tennis Klub følger Sundhedsstyrelsens og DIF's anvisninger i forhold til aktiviteterne i klubben. Det betyder blandt andet, at klubhuset og hallen er lukket, og at der maksimalt må være fire personer på én tennisbane.

Se mere information på koge-tennisklub.dk.