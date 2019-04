Send til din ven. X Artiklen: Uni-Login: Aula afløser inden længe Forældreintra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uni-Login: Aula afløser inden længe Forældreintra

LørdagsAvisen - 10. april 2019 kl. 16:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det nye system Aula, overtager pladsen for det nuværende Forældreintra, har forældrene fået lektier for. Det er nemlig nødvendigt at oprette et såkaldt Uni-login for at tilgå det nye system, og heldigvis har mange forældre i Køge Kommune lavet deres lektier. Nu skal de sidste bare med.

Selv om det nye system Aula først går i luften på den anden side af sommerferien 2019, skal forældrene allerede nu begynde at gøre sig klar til det nye system. Det sker blandt andet ved at oprette det rigtige login til siden. Og det skal ske senest den 15. april 2019.

Alle forældre til børn i skole og/eller SFO skal oprette et såkaldt UNI-Login for fremover at kunne tilgå ForældreIntra og senere hen Aula, så de fortsat kan følge med i deres børns hverdag og kommunikere med institutionen. Heldigvis har forældrene i Køge Kommune været ude i god tid og mange har allerede oprettet et Uni-login, men vi mangler stadig de sidste, der skal nå det inden den 15. april 2019. Herefter er det nemlig ikke længere muligt at logge på ForældreIntra med andet end et Uni-Login.

Hvad er et Uni-login?

Det fælles Uni-login er udviklet for at skabe én fælles indgang til alle digitale indgange for forældre. Der kommer stadig flere og flere digitale løsninger til og derfor har Styrelsen for It og Læring udviklet den fælles Log-in løsning UNI-Login, der kan bruges som adgangskort til alle løsninger og til alle institutioner.

De forældre, der stadig mangler at oprette et UNI-Logi skal gå ind på deres normale adgang til ForældreIntra og følge den vejledning, skolerne har lagt op. Hvis der er udfordringer med det nye login, er forældrene velkomne til at kontakte skolens kontor for yderligere vejledning og hjælp.