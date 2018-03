Send til din ven. X Artiklen: Ungdomshold fra Køge Nord FC til Holland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomshold fra Køge Nord FC til Holland

LørdagsAvisen - 27. marts 2018 kl. 11:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FODBOLD Langfredag skal 67 ungdomsspillere fra Køge Nord FC mødes tidligt om morgenen for at tage afsted til Amsterdam for at deltage i Holland Cup i påskedagene.

Ud over 10 trænere og holdledere, så fordeler spillerne sig på tre pigehold og to drengehold, og aldersmæssigt er de fra 2003 til 2007.

"I turneringen kan de møde hold fra Holland, Sverige, Schweiz, Irland og Danmark, så de glæder sig til at spille mod nogle andre modstandere end normalt. Alle holdene spiller gruppekampe samme sted om lørdagen, så der bliver rig mulighed for socialt samvær og for at heppe på hinanden under kampene", fortæller Lotte Skov Karlsson fra Køge Nord FC.

Denne tur har været planlagt og arbejdet på i mange måneder, og takket være bl.a. støtte fra Køge Nord FC, Forældreforeningen i Køge Nord FC, Restaurant Arken, en masse frivillige trænere, holdledere, forældre er turen blevet gjort mulig og alle spillerne har fået ens træningsdragter.

Det er første gang i længere tid i klubben, at så mange både piger og drenge skal på sådan et eventyr sammen. Turen handler således ikke bare om at spille en masse fodbold, men også om at styrke fællesskabet både på holdene og på tværs af årgangene.pm