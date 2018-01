Fem gode råd til at kvitte smøgerne. Foto: PELAEZ Julio/PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

Undgå fem typiske fejl ved rygestop

Vi er hoppet ind i 2018, og med nytåret følger nytårsforsætter.

En af de gode gamle klassikere er ønsket om at kvitte smøgerne, men for mange er det sjældent, at nytårsforsættet faktisk holder. Her er de fem typiske fejltrin, du skal undgå, hvis 2018 skal være året, hvor du får bugt med den sorte dræber.

Omkring 60% af de daglige rygere i Danmark ønsker at stoppe med at ryge, og der er en stor sandsynlighed for, at nytåret bliver pejlemærket for rygestoppet. Men for de fleste går der ikke længe, før cigaretten igen er at finde mellem læberne, og det kan skyldes, at mange begår en række typiske fejltagelser i deres rygestopproces.

En typisk fejltagelse er at stå alene med rygestoppet. Det er næsten umuligt at lykkes med et rygestop, hvis man står helt alene med det. Du har brug for støtte - både fra dine nærmeste, men især også fra eksterne hjælpemidler. Professionel vejledning kan være afgørende for at du lykkes, og i kombination med nikotinpræparater forøger det chancerne markant for ikke at få tilbagefald.

Her er fem fejltagelser du skal undgå for at få et røgfrit 2018

En kold tyrker er den mest effektive metode

For nogle kan en kold tyrker være effektiv, men for de fleste er en plan afgørende for at få et succesfuldt rygestop. Det gælder allerede, inden du stopper, hvor det er vigtigt at gøre dig klart, hvordan du gerne vil stoppe. For de fleste er det mest effektivt at lave en nedtrapningsplan, så du langsomt vænner kroppen til mindre tobak og nikotin, indtil du til sidst slet ikke ryger. Det minimerer nikotinabstinenserne og kan for mange virke mindre voldsomt.

"Det kan jeg sagtens klare alene"

Det kan være farligt at tro, man kan klare det alene. Der er måske nogle, der kan, men for de fleste betyder det en hel del, at ens nærmeste er klar over rygestoppet, så de kan være støttende og forstående, når eksempelvis abstinenserne rammer. Hvis der er flere rygere i hjemmet eller omgangskredsen, skal de lære at acceptere beslutningen hos den, der har sat sig for et rygestop. Herudover kan professionel vejledning være dén forskel, der gør, at det lykkes. Ethvert forløb er forskelligt, og med professionel rådgivning kan du få værktøjer, der hjælper dig igennem forløbet og minimerer risikoen for tilbagefald.

Motivationen er altafgørende for dit rygestop. Det er vigtigt, at det er klart for dig selv, hvorfor du ønsker at stoppe. Er det for at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme, lungekræft, få en sundere og pænere hud, komme i bedre form, spare penge eller noget helt femte? Der er mange gode grunde til at stoppe, men det er meget individuelt, hvilken motivationsfaktor der er stærkest. Når du har identificeret din motivationsfaktor, er der større sandsynlighed for, at du forbliver vedholdende og klarer dig igennem rygestoppet.

Nikotinpræparater som f.eks. tyggegummi eller plastre kan være en kæmpe hjælp i en rygestopproces. I relation til at udarbejde en plan for rygestoppet kan det være en rigtig god ide at inkludere nikotinpræparater, hvor du som første step skærer ned på tobakken, og når det er lykkedes, efterfølgende skærer ned på nikotinen. Det kan gøre rygestoppet mere overskueligt, at de ikke skal undvære nikotinen i første omgang.

Et rygestop er en hård proces, og de færreste formår at klare det første gang, de sætter det sig som mål. Derfor er det vigtigt ikke at give op, men huske på at for hver gang du forsøger, forbedrer du dine chancer for at blive røgfri.

