Sidsel Wenneberg.

Ugens køgenser: Tiden forsvinder når jeg tegner

LørdagsAvisen - 09. november 2019 kl. 06:37 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidsel Wenneberg drev gennem mange år sit lille galleri i Nørregade i Køge, men tidligere på året rykkede hun ud på Gammelkjøgegård - og det har hun ikke haft grund til at fortryde.

I de nye omgivelser fik hun både mere plads, stemningsfulde lokaler og skoven som nabo. Og gæsterne har ingen problemer med at finde Galleri Wenneberg i de nye rammer.

"Jeg har fået meget mere plads her og er blevet taget rigtig godt imod af naboerne, så jeg er virkelig glad for, at jeg flyttede herud. Der kommer mellem 40 og 80 gæster på alle åbningsdage. Især nogle søndage er der virkelig run på," fortæller Sidsel Wenneberg.

I fredags fejrede hun syv års fødselsdag for galleriet med 150 gæster i den gamle staldbygning på Gammelkjøgegård, hvor hun både udstiller sin egen og andres kunst. Og der er stor interesse for at udstille i galleriet - der er allerede nu fuldt booket frem til sommeren 2020.

Denne rytme sikrer en løbende udskiftning af kunsten i galleriet, hvor der altså er fernisering hver tredje måned, og det varierede kunstneriske udtryk er helt tilsigtet fra indehaverens side. I øjeblikket kan man for eksempel blandt andet se billedkunst, keramik, dukker og puder i Galleri Wenneberg.

"Jeg vil meget gerne have en stor alsidighed i den udstillede kunst," siger Sidsel Wenneberg, der også har indrettet et hjørne til sin egen kunst i de hyggelige gallerilokaler.

Hendes egen vej ind i kunstverdenen var næsten givet fra barnsben, for hun har altid haft en lyst til at udtrykke sig kreativt.

"Jeg har altid tilvalgt billedkunst på gymnasiet og de kreative fag på pædagogseminaret. Jeg malede akvareller for mange år siden, men for cirka 10 år siden begyndte jeg at tegne," fortæller hun om fundet af hendes foretrukne kreative udtryk.

"Jeg har det så godt, når jeg tegner. Det er lige som om, tiden forsvinder, og jeg bliver rastløs, når jeg ikke får det gjort," fortæller hun.

Hendes finurlige og udtryksfulde stregtegninger er et af de faste elementer i galleriet - og nogle af de værker, som tit bliver kommenteret af gæsterne.

"Mange ser optimisme i dem - også i billeder, hvor jeg kan have haft den sorteste sky over hovedet, da jeg tegnede dem," smiler Sidsel Wenneberg, der har indrettet sit galleri på en måde, som inviterer gæsterne til at blive lidt længere end den tid, det tager at gå en tur rundt mellem værkerne.

Der er for eksempel også mulighed for at sidde og nyde en kop kaffe eller noget koldt at drikke.

"Der er gratis adgang, og man må meget gerne bare komme og kigge uden nødvendigvis at købe noget," understreger galleriejeren, der holder åbent fredag, lørdag og søndag samt på helligdage.

Desuden er der flere særlige events på vej. Der er planer om workshops næste år, og desuden samarbejder hun blandt andet med Birgit Brænder, der har overtaget Sidsel Wennebergs tidligere udstillingslokaler i Nørregade. De to planlægger for eksempel tilbud om fællesevent for kunstforeninger fra begyndelsen af 2020.

Endelig er julemarkedet på Gammelkjøgegård 7. og 8. december en oplagt lejlighed til at kigge inden for i de hyggelige galleri.