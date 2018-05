Benita Løvgren. Foto: pm

Ugens køgenser: Startede med at gå til dans som 2-årig

LørdagsAvisen - 17. maj 2018

"At gøre sin hobby til sit job og sin levevej er ikke enhver beskåret. Så jeg føler mig meget privilegeret over at jeg nu gennem mere end 30 år har kunnet leve af min store lidenskab, dansen", siger Benita Løvgren.

Benita Løvgren, der er født i Lille Heddinge, trådte sine første dansetrin da hun bare var to-år gammel. Det var hos Minna Olsen i Store Heddinge. Siden kom hun til dans hos Peter Lundby i Køge og Anne Sølling i Solrød, inden hun i 1988 startede hos Birthe Brandts Danseskole - senere BB Dans - i Vestergade i Køge.

Efter at have afsluttet folkeskolen på Strøbyskolen kom Benita Løvgren på Køge Gymnasium og herfra til Haslev Seminarium hvor hun uddannede sig både som lærer og som danselærer i aftentimerne.

"Jeg var så heldig, at jeg samtidig med at jeg uddannede mig til danselærer, kunne have aktive timer hos Birthe Brandt. Det var en meget stor hjælp", husker Benita Løvgren, der overtog danseskolen efter Birthe Brandt i 1993 - og således netop har fejret 25 års jubilæum som indehaver af BB Dans.

"Vi havde til huse i Vestergade frem til 2006, hvor vi flyttede til vore nuværende lokaler i Den Hvide By. I Vestergade havde vi kun én sal - i Den Hvide By har vi to store sale, og kan dermed have det hele samlet under ét tag. I tiden i Vestergade måtte vi også ty til leje af lokaler i bl.a. Rishøjhallen. Det betyder utroligt at have aktiviteterne samlet - det giver en forstærket enhed både for lærere som for elever", smiler Benita Løvgren, hvis danseskole har ca. 800 elever i alle aldre.

"Den yngste er 2 år - den ældste er 87 år", fortæller Benita Løvgren.

Til at varetage undervisningen af de mange elever har hun en medarbejderstab på ni lærere.

Selv har Benita Løvgren undervisning af standard og latin hold - modsat i starten, hvor hun selv underviste alle hold.

"Det er nødvendigt at drive en moderne danseskole hvis man vil være med i toppen i alle dansearter. Og det er vi heldigvis i BB Dans. Således har vi lige vundet fire DM i standard og latin i København, og her i pinsen skal vi til DM i Hip Hop og Disco", fortæller Benita Løvgren, der også bruger meget tid på administrativt arbejde i danseskolen.

Dertil kommer flere tillidsposter i De Danske Danseskoler. Her er Benita Løvgren bl.a. formand for Fag- og Uddannelsesudvalget, med i udvalget for Sportsdans indenfor Standard/Latin, udvalget for Børne og selskabsdans.

"Der er altid noget at lave - det er ikke et normalt 8-16 job. Men det betyder ikke noget, når det er noget man rigtig godt kan lide at have med at gøre", fastslår Benita Løvgren med et smil.

Som ung - frem til hun fyldte 13 år - underviste Benita Løvgren også indenfor gymnastik - og der er ting fra gymnastikken, som hun sagtens kan drage med ind i danseundervisningen.

En ting, der også glæder Benita Løvgren er, at hendes egen danselærer fra 1988 til 1993, Birthe Brandt, fortsat kommer i BB Dans - og de har fortsat et fint venskab.

Således drager Benita Løvgren sammen med lærer Hanne Ewald og Birthe Brandt den første uge af juni måned en tur til Blackpool i England, hvor de for anden gang skal overvære et kæmpe professionelt dansestævne - det man kan kalde det uofficielle Europamesterskab.

"En stor oplevelse, som vi glæder os meget til at opleve endnu engang", fastslår hun.

Med omkring 800 elever årligt har Benita Løvgren lært utroligt mange mennesker at kende gennem årene. Og det er ikke kun lokale borgere, der går til dans hos BB Dans.

"Vi har således elever fra store dele af Stevns og sågar fra Næstved. Det er også interessant, at mange nye, unge elever, er tredje generation af de elever, der var med da jeg overtog danseskolen i 1993", siger Benita Løvgren, der snart kan se frem til et par ugers velfortjent sommerferie.

Når Benita Løvgren, i samarbejde med personalet, har fået planlagt den nye sæson, bliver det til et par ugers ferie sammen med familien, bestående af gemalen Thomas og to børn på h.h.v. 22 og 17 år.

"Vi plejer som regel at holde en uges ferie ude - og en uge hjemme hvor vi slapper af og hygger os inden sæsonen atter går i gang", slutter Benita Løvgren.