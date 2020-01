Mogens Funder Larsen. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Sognepræsten elsker fysiske udfoldelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Sognepræsten elsker fysiske udfoldelser

LørdagsAvisen - 25. januar 2020 kl. 11:57 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg havde prøvet lidt af hvert da jeg i 1991 besluttede at læse teologi. Og det fortryder jeg ikke jeg gjorde - præstejobbet er et godt job med mange spændende udfordringer".

Siger Mogens Funder Larsen, der blev født i Padborg i 1964 som den yngste af fire børn. Som 5 årig flyttede han med forældrene til Køge.

"Mine forældre, Tove og Erik Larsen, var fra Sjælland, men var flyttet til det sønderjyske på grund af arbejde. Min far var ved Statsbanerne. Han fik i 1969 job ved S-toget og så flyttede vi ind i de dengang helt nye lejligheder i Ellemarken", fortæller Mogens Funder Larsen, der allerede som fire-fem årig førte sig frem som tolk i Padborg.

"Historien er den, at sproget i det område godt kunne være noget uforståeligt for vores familie og venner når de kom på besøg. Jeg kunne jo sproget via mine legekammerater - så jeg måtte ofte oversatte hvad der blev sagt når vi fik besøg fra Sjælland", smiler Mogens Funder Larsen, der i Køge gik på Ellemarksskolen, efterfulgt af Køge Gymnasium.

Mogens' far var dog ikke længe ved S-toget. I stedet startede han virksomheden "Deres Måtteservice og Centri Vask" i lokaler på Dyrlundsvej. I slutningen af 1970'erne flyttede de virksomheden til Nyportstræde. Og her var jeg lidt med og tjente nogle gode lommepenge - og efter gymnasietiden blev jeg en periode ansat i firmaet, indtil jeg skulle ind som soldat i 1984. Jeg kom til Søværnets grundskole i Auderød, hvor jeg var i en måned. Jeg havde et stort ønske om at komme ud og sejle ubåd - men det ønske fik jeg ikke opfyldt, og i stedet måtte jeg aftjene resten af værnepligten på Marinestation Møn. Senere blev jeg konstabel i Søværnet. Men livet der var ikke lige mig - så jeg besluttede at tage ud at rejse - med rygsæk tre måneder i Brasilien. Det var en fantastisk oplevelse", fortæller Mogens Funder Larsen.

Da Mogens kom hjem fra Brasilien startede han med at læse naturvidenskab på Odense Universitet - men det var kun kort tid. Så helligede han sig den 6-årige teologi uddannelse.

Efter teologistudiet i København, flyttede han sammen med sin hustru, Lone, der også er præst, til Esbjerg, hvor hun virkede i en bykirke. Mogens virkede i de fem år opholdet i Esbjerg varede, som vikar i forskellige kirker i området.

"Men at komme fra København til Esbjerg var - specielt for min hustru - et voldsomt kulturskifte. Her kan man virkelig tale om at prøve noget nyt", smiler Mogens Funder Larsen, der i 2008 søgte og fik jobbet som sognepræst ved Herfølge Kirke, hvor han afløste Birgitte Andreasen.

Så familien, der også talte tre små børn, flyttede tilbage til Sjælland og bosatte sig i Herfølge.

"Senere fik Lone så stillingen som sognepræst ved Magleby og Holtug Kirker - så jeg søgte om at blive fritaget for at bo i embedsbolig i Herfølge, og vi kunne flytte ind i præstegården i Magleby, hvor vi nu har boet i fem år - og er rigtigt glade for det. Og det er jo ikke noget problem at tage den korte tur til Herfølge", siger Mogens Funder Larsen, der også virker som feltpræst og har været udsendt flere gange.

"Jeg har været udstationeret som feltpræst i både Irak i 2015 og i Afghanistan to år tidligere - et halvt år hvert sted. Jobbet som feltpræst går kort fortalt ud på at holde gudstjenester, være der når der er brug for et trøstende ord ved svære situationer - indgyde mod når det ser svært ud. At aktivere og skabe adspredelse for de udsendte - bl.a. quizzaftener o.l., hører også til blandt opgaverne. En spændende men også alvorlig opgave", fastslår Mogens Funder Larsen, der hjemme i Herfølge Kirke dagligt har masser af opgaver.

"Mange har sikkert den tanke, at en præst kun arbejder om søndagen. Men det kan jeg fortælle at sådan er det ikke. Der er mange daglige opgaver, kirkelige handlinger lige fra dåb over konfirmation, bryllup til begravelse. Plejehjemsgudstjenester, møder og andre aktiviteter i kirke og sognegård. Og til alle kirkelige handlinger skal der jo også forberedes prædiken og taler. Og så er jeg også sammen med vores kordegn administrator af Herfølge Kirkes hjemmeside", siger Mogens Funder Larsen, der når ikke jobbet kalder, elsker familielivet og fysiske udfoldelser.

"Jeg holder meget af vandringer i bjerge, kanoture - hele familien var i sommer på kanotur i Sverige - en rask omgang fodbold med de gamle drenge i Herfølge og så holder jeg bier. I den smukke præstegårdshave har jeg to bistader. Det er hyggeligt at beskæftige sig med", slutter Mogens Funder Larsen.