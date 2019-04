Jørgen Hegner. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Slanger er Jørgens store passion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Slanger er Jørgens store passion

LørdagsAvisen - 19. april 2019 kl. 06:33 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ugens Køgenser, Jørgen Hegner, er om nogen indbegrebet af en køgenser.

Han kom til verden på Køge Sygehus i maj 1968. Begge hans forældre var selvstændige på Torvet 16. Hans far, John solgte slik, chokolade og andre lækkerier til den søde tand, mens moderen Jytte drev frisørsalon i den vestlige side af bygningen.

Mine forældre boede i Skovparken da jeg kom til verden. Jeg gik på Køge Børneasyl i Kirkestræde - det var jo lige om hjørnet i forhold til deres butikker. Det var et godt sted - en skovbørnehave. Vi var jo næsten altid en tur ude i naturen - især på åsen", erindrer Jørgen Hegner fra de tidlige barndomsår.

I 1971 byggede forældrene hus i Boholte-kvarteret, så Jørgens skolegang foregik på den hedengangne Boholte skole.

"Herefter kom jeg fra 1985-88 på Køge Gymnasium hvorfra jeg blev mat.fys. student. Så gik turen til et halvt år på Haslev Håndværkerhøjskole og derefter et halvt år i ingeniør praktik inden jeg blev uddannet ingeniør fra Haslev Teknikum fra 1989-1992", fortæller Jørgen Hegner, inden han blev indkaldt til Civilforsvaret i Næstved fra 1992-93.

"Her var jeg så heldig at blive kontorordonnans - det var fremragende for det var i fire af årets koldeste måneder jeg var indkaldt", storsmiler Jørgen Hegner, der kort efter han forlod Civilforsvaret fik ansættelse - pr. 1. april 1993 - på Dines Jørgensen og Co. som anlægsingeniør.

Og her har han arbejdet siden - fra 2001 som en del af ejerkredsen på seks personer i firmaet der har afdelinger i Hillerød, Sorø og Odense. Det er de to sidstnævnte afdelinger Jørgen ansvaret for.

"Jobbet hos Dines Jørgensen & Co. har givet mig mange spændende udfordringer. Bl.a. er jeg beskæftiget med projektering af idrætsanlæg rundt omkring i landet. Og det er jo noget jeg kan lide, da sport altid har fyldt meget i mit liv. Jeg var bl.a. rådgiver, sammen med Køge Arkitekterne, på Køge Idrætspark, ligesom jeg har været rådgiver på anlægningen af kunstbanerne i Rishøj og Borup og på de kommende kunstbaner i Bjæverskov og Ejby", fortæller Jørgen Hegner.

Sport har som nævnt fyldt meget i Jørgens liv.

"Som knægt spillede jeg stort set fodbold og håndbold hele tiden udenfor skoletiden. Der var fodbold i Køge Boldklub tirsdag, torsdag og lørdag, håndbold i Køge Håndbold mandag, onsdag og søndag. Hvad skulle vi så lave fredag - jo så samledes vi da bare og spillede bold på de grønne arealer ved Ravnsborghallen og/eller ved Boholtehallen", griner Jørgen Hegner, der spillede håndbold fra han var 7-18 år. Han nåede lige at få debut på Køges 3. Divisionshold da et beskadiget ledbånd i den ene skulder satte en stopper for håndbold på topniveau. Siden blev det lidt "håndbold for sjov" i Rishøj, inden han fungerede som håndboldtræner i Køge i 11-12 år - for begge hans døtre Sofie og Amalies hold.

Fodbolden stoppede i Køge som yngling. Efter et enkelt år i Herfølge blev det Lellinge IF der fik glæde af ham, og det blev til over 300 førsteholdskampe i klubben, hvor han bl.a. også nåede at blive "Årets lokale seriespiller" i sæsonen 1996.

En anden stor passion er kvælerslanger.

"Interessen for dem kom en dag da jeg var 15 år gammel og min far og jeg tog en tur til Stevns Terrarie ved Klippinge. Jeg fik et terrarie indeholdende en tigerphyton med hjem - jeg kan godt love at min mor blev noget mærkelig i ansigtet da hun så den. Jeg nåede op på at have fire kvælerslanger indtil jeg skulle på gymnasiet, så blev de afhændet.

Interessen for dem kom tilbage for 5 år siden, da Jørgen besøgte reptil messen i Rødovre. Han kom hjem herfra med to slanger - en tæppephyton og en kongephyton, som han fortsat har i sin samling.

"Jeg synes slanger er spændende væsener - der noget helt specielt over dem. Og så er de forholdsvis nemme at passe i det daglige", siger Jørgen Hegner, der også holder meget af at rejse ud og se den store verden.

"Det er ikke så længe siden vi var en tur på Borneo - men vores favorit rejsemål er helt afgjort Prag som vi besøger 2-3 gange om året", siger Jørgen Hegner.