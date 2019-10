Özcan Tecer er vokset op i Karlemoseparken i Køge. I dag hjælper han de unge i området med at komme i job. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens køgenser: Özcans kærlighed til Karlemosen bringer unge i job

LørdagsAvisen - 06. oktober 2019 kl. 06:27 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg elsker at hjælpe mennesker. Jo større en forskel, jeg kan gøre for andre mennesker des større tilfredsstillelse".

Özcan Tecer er vokset op i det boligsociale område Karlemoseparken i Køge, og siden 2014 har hans arbejdsliv også drejet sig om Karlemoseparken. Som leder af 'Jobplaneten' står Özcan Tecer nemlig i spidsen for en indsats, der får udsatte unge i området i fritidsjobs - og på den lange bane i uddannelse og fast job.

Indsatsen i Karlemoseparken har spredt sig til også at omfatte unge i Hastrupparken, Søparken og Ellemarken og har siden 2014 formidlet mere end 300 jobs til de unge i områderne.

Özcan Tecer glæder sig over at gøre en forskel for de unge og udvikle det område, hvor han selv er vokset op.

"Jeg har hele livet set, hvordan området forandrer sig, og jeg har fulgt det, da det udviklede sig fra noget positivt til negativt", siger han og fortsætter:

"Jeg har en stor kærlighed til Karlemosen. Mine forældre bor der, og jeg har mange bekendtskaber i Karlemoseparken. At arbejde på at få området vendt til noget positivt er det bedste, man kan beskæftige sig med", siger Özcan Tecer.

Succesen skyldes ifølge Özcan Tecer det gode samarbejde med samarbejdspartnere, de unge, familierne i området og institutioner, men ikke mindst også hans eget store engagement og kendskab til området.

"Jeg kender de unge mennesker og området. Da vi startede projektet skulle jeg ikke først til at lære beboerne at kende. Jeg kunne koncentrere mig om at bruge energien på at finde samarbejdspartnere og virksomheder at formidle jobs til", siger Özcan Tecer.

Et alternativt spejl

Mange af familierne i områderne er ressourcesvage, og nogle forældre går hjemme som førtidspensionister eller på grund af sygdom, foræller Özcan Tecer.

"Det er ikke altid, at forældrene har ressourcerne til at hjælpe de unge videre i livet. Når forældrene ikke er i job kan det også afspejle sig i de unge, der får svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet, siger Özcan Tecer, der mener, at det at få et arbejde er den bedste udvikling for et menneske.

"Man lærer at stå på egne ben, sætte mål, prioritere sine penge og lægge et budget. De unge er fri for at spørge deres forældre om penge. I sidste ende er det en gevinst for forældrene og en gevinst for de unges udvikling, siger projektlederen, der håber at kunne være et spejl, de unge kan spejle sig i.

"Vi vil gerne vise dem en vej og give nogle erfaringer videre til de unge", siger han.

Og det er ikke svært at engagere de unge i projektet, når guleroden er flere penge mellem hænderne.

"Når det handler om at tjene penge, bliver mange af de unge sjovt nok interesseret", siger Özcan Tecer.

Ud i den virkelige verden

Han mener, det er sundt for de unge at komme ud af hjemmet og danne relationer på arbejdspladsen. Måske især i en tid, hvor meget af unges sociale verden foregår på internettet.

"Mange unge danner deres relationer igennem computerspil eller sociale medier. De bruger meget tid foran skærmen, og det hele går op i, hvor mange likes de kan få. De skal ud og møde mennesker og bruge hjernen og kroppen uden for hjemmets fire vægge", mener Özcan Tecer.

Jobplaneten følger de unge i tilbuddet fra de får deres første lommepengejob til de er uddannet og skal ud i fast job. De yngste fra 13 til 15 år får lommepengejobs, hvor Özcan Tecer og hans kolleger er arbejdsgiver og beskæftiger de unge i forskellige småjobs - eksempelvis som en del af Karlemoseparkens skraldepatrulje. Når de bliver ældre hjælper Jobplaneten dem til fritidsjobs i virksomheder og senere i praktik og til lærepladser.

"Vi følger hele tiden de unge og hele vejen til uddannelse og fast arbejde, siger Özcan Tecer.