Jens Peter Halborg. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Musikken er en stor del af mit liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Musikken er en stor del af mit liv

LørdagsAvisen - 25. maj 2019 kl. 10:49 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Ugens Køgenser, Jens Peter Halborg, har musikken altid haft en stor plads i hjertet. Det var derfor den rette hylde han landede på, da han tilbage i 2001 blev ansat som leder af Teaterbygningen i Køge.

"Jeg nød virkelig de 11 år jeg var leder af Teaterbygningen. Her skete jo noget hver eneste dag - alle mulige arrangementer lige fra konfirmationsfester over foredrag, politiske møder, juletræsfester og ikke mindst musikarrangementer. Så selv om jeg ikke er født og opvokset i Køge så kendte jeg efter ganske kort tid rigtigt mange mennesker i Køge", smiler Jens Peter Halborg, der kom fra et job som forstander på Holbæk Fritidscenter, der på et tidspunkt havde status som Skandinaviens største integrerede institution.

Her arbejdede Jens Peter Halborg i 10 år. Inden da havde han været leder i en institution for børn og unge i Roskilde. Arbejdet med børn og unge har altid haft en stor interesse for Jens Peter Halborg, der også har arbejdet som tilsynsførende inden for kriminalforsorgen og haft tæt samarbejde med socialforvaltningerne i Køge, Roskilde og Holbæk.

Jens Peter Halborg er født og opvokset i Roskilde, og det var allerede i de unge år, at musikken kom ind i hans liv som medlem af Roskilde Ungdomsklub. Det var også via denne ungdomsklub han kom med i Roskilde Festival fra starten i 1972 - i flere år fungerede han som konferencier og scenemester.

"Mit adgangskort til arbejdet på Teaterbygningen fik jeg da jeg for 22 år siden blev gift med Køge-pigen Sus Løndal og vi flyttede til Køge i 2000.

Samtidig med ansættelsen som leder af Teaterbygningen i 2001 blev Jens Peter Halborg involveret i arbejdet i Musikforeningen Bygningen, hvor han i dag fungerer son kunstnerisk leder.

"En god og velfungerende forening, som hvert år står for at stable over 50 arrangementer - koncerter og shows - på benene. Vi har gennem årene formået at få rigtigt mange store navne til Teaterbygningen, som vi har et rigtigt godt samarbejde med", fortæller Jens Peter Halborg, der i 2012 forlod jobbet som leder af den historiske bygning.

"Køge Kommune raslede med sablen om at rive bygningen ned og gøre plads til et nyt kulturhus. Usikkerheden om hvornår det skulle ske var stor - derfor valgte jeg at stoppe. Bygningen står der endnu. Og det er jeg glad for. Den stolte bygning fra 1884 der har været til køgensernes tjeneste inden for alt - lige fra glæder til sorger. Det vil være ærgerligt at rive den ned - det vil efterlade et tomrum hos mange en Køge-borger, tror jeg".

Udover at varetage interesserne i Musikforeningen Bygningen fungerer Jens Peter Halborg i dag som eventkoordinator på Køge Handelsskole/Campus.

"Her bygger jeg bro uddannelserne imellem med at hjælpe med at arrangere events med fagligt indhold, foredrag, underholdning med mere. Det er en rigtigt spændende opgave at være med til. Det er jo et sted der er inde i en rivende udvikling", lyder det fra Jens Peter Halborg.

I sin fritid er Jens Peter Halborg aktivt involveret i "Børns Voksenvenner" - og er frivlllig voksenven og rollemodel for en ung mand fra Køge med et spinkelt voksennetværk.

"Som voksenven får man mulighed for at give et sårbart barn mere tryghed, øget selvværd og mod på nye udfordringer", fortæller Jens Peter Halborg.

I sin fritid er Jens Peter Halborg også inden for de seneste år blevet en ivrig maler. I øjeblikket er det collager han arbejder med.

"Vi har et lille fritidshus på Bornholm og et lille sommergalleri i Nexø hvor jeg udstiller sammen med en række bornholmske kunstnere", fortæller han.

I begyndelsen af 2019 blev både Jens Peter og hustruen Sus medlem af Køge Roklub.

"Det er en herlig motionsform at sidde i maskinerne og ro sammen med andre roere - under ledelse af en dygtig instruktør. Og jeg må indrømme, at vi også går med lidt tanker om senere også at melde os som vinterbadere. Men hvornår ved jeg ikke endnu", smiler Jens Peter Halborg, der også har købt lejlighed i det alternative boligbyggeri Fællesbyg Køge Kyst på Søndre Havn.

"Et utroligt spændende projekt, som er i fuld gang med at blive realiseret. Vi forventer at kunne flytte fra vores nuværende domicil på Glæsiersvej til Fællesbyg Køge Kyst i løbet af foråret 2021", fortæller Jens Peter Halborg, der også på det familiemæssige har masser at glæde sig over.

"Sus og jeg har i alt fire børn og ni børnebørn - så der er gang i den når vi er samlet", slutter Jens Peter Halborg.